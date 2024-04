Android, solo OGGI app e giochi a pagamento GRATIS sul Play Store

Anche quest’oggi gli utenti Android possono avere un beneficio rispetto a tutti gli altri utenti che hanno un altro sistema operativo. Direttamente all’interno del Play Store di Google figurano dei titoli a pagamento che solo oggi risulteranno gratuiti al 100%.

Android e i regali del giorno: oggi sul Play Store ecco i titoli a pagamento gratis

Tanti utenti non sanno che soluzioni del genere arrivano tutti i giorni così come il fatto che occorrono delle tattiche per ottenere alcuni benefici. L’abitudine degli utenti Android quando arrivano applicazioni del genere è quella di non scaricare tutto, ma solo ciò che gli occorre. Tutto ciò è sbagliato, in quanto c’è un gran vantaggio: tutto ciò che viene scaricato gratis una volta, resta tale per sempre anche se dovesse tornare a pagamento in seguito. Proprio per questo motivo ricordiamo a tutti che scaricare ogni contenuto della lista in basso può essere un vantaggio.

Oggi magari quell’applicazione in particolare potrebbe non occorrere all’utente, ma potrebbe tornare utile in futuro. Scaricarla ora e poi cancellarla subito dopo è un’ottima strategia: il Play Store consentirà in futuro di scaricarla di nuovo ancora gratis, anche se sarà tornata a pagamento. Detto questo non ti resta altro che fare presto per evitare di perdere il treno. Solo per oggi infatti questi titoli risultano gratuiti, per cui affrettatevi e non perdetene neanche uno.

Qui in basso c’è la lista completa da cui potete attingere, basta solo cliccare sui titoli per ritrovarvi sul Play Store di Google. Non ci sono condizioni da rispettare, anzi solo una: dovete essere utenti Android e in possesso di un dispositivo che vada almeno da Android 6 in poi. Ecco a voi la lista completa con ogni titolo a vostra disposizione: