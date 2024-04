L’operatore telefonico virtuale Spusu è uno dei primi in Italia ad aver proposto delle super offerte di rete mobile che permettono di navigare anche con connettività pari al 5G. Una di queste è la nuova offerta mobile denominata Spusu 5G 150 e in questi giorni l’operatore ha deciso di prorogarne la sua disponibilità. L’offerta in questione, insieme alle altre offerte del catalogo, rimarrà disponibile all’attivazione per i nuovi clienti fino alla fine del mese.

Spusu proroga il suo catalogo di offerte e anche Spusu 5G 150

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di stupire, continuando a proporre per i suoi nuovi clienti le sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, una di queste super offerte è Spusu 5G 150. Si tratta di una delle prime offerte dell’operatore telefonico virtuale che include anche la navigazione su rete 5G.

Nello specifico, nel bundle di Spusu 5G 150 sono inclusi ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, fino a 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS da inviare verso tutti i numeri. Nonostante tutto questo, l’offerta mantiene comunque un prezzo contenuto di soli 7,98 euro al mese.

Anche con questa offerta, l’operatore virtuale permette inoltre di conservare ed accumulare i giga che non vengono consumati durante il mese. In questo modo, gli utenti potranno quindi accumulare fino a ben 300 GB di traffico dati. Per gli utenti più esigenti, rimane poi ancora disponibile all’attivazione anche l’offerta di rete mobile Spusu 200. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati e sempre 2000 minuti di chiamate e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, però, il costo sarà leggermente più alto di quello della precedente, dato che sarà pari a 9,98 euro al mese.