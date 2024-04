Google ha introdotto Circle to Search da qualche mese. Lo strumento integra l’AI e ha debuttato prima sulla serie Galaxy S24, successivamente su Pixel 8, Pixel 8 Pro e altri smartphone. Circle to Search è una versione potenziata del normale screenshot, che sfrutta Google Lens per identificare gli elementi sullo schermo e fornire risultati pertinenti sul motore di ricerca. Tuttavia, se possiedi un dispositivo Pixel, un bug ne impedisce il corretto funzionamento.

Sembra che Google stia lavorando per rimediare a questo problema presente sulla gamma di dispositivi Pixel con un prossimo aggiornamento. Durante l’utilizzo dell’app Pixel Launcher in bundle con l’aggiornamento Android 15 Beta 1.2 recentemente rilasciato, Mishaal Rahman si è imbattuto in un flag. Quest’ultimo consente alle serie di Google Pixel l’accesso a Circle to Search, risolvendo il precedente problema riscontrato dagli utenti.

Rahman ha anche scoperto che il Galaxy S24 non ha avuto problemi ad attivare Circle to Search in casi simili al Pixel, suggerendo che questa restrizione potrebbe essere limitata agli smartphone Pixel. Anche se non conosciamo il perché della scelta di Google dietro questa limitazione, i possessori di Pixel dovrebbero essere sollevati nel sapere che è in arrivo una soluzione al problema.

Presto risolto il bug che non consente l’utilizzo di Google Circle to Search sui dispositivi Pixel

È stato un mese impegnativo per Circle to Search, impegnativo soprattutto per Google. Un susseguirsi di nuove funzioni ma anche di bug da risolvere. La settimana scorsa alcune voci online suggerivano anche l’imminente aggiunta di Circle to Search che consentirebbe agli utenti di ritagliare una parte specifica dello screenshot catturato. In questo modo è possibile condividerlo con i propri contatti utilizzando una nuova opzione Copia immagine.

Google ha poi confermato che sta lavorando per ridurre le attivazioni accidentali della funzione e che sta anche rilasciando su larga scala le traduzioni istantanee in Circle to Search sui dispositivi compatibili. Su questa scia di modifiche repentine, nei prossimi mesi potrebbero arrivare più funzioni per il pratico strumento AI di Google.