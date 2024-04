PosteMobile: finalmente PROMO con la potenza del 5G

Noi, persone attaccate allo smartphone costantemente come se fosse l’aria, abbiamo bisogno di un gestore che sia in grado di darci potenza, servizi impeccabili e velocità di navigazione. Con gli anni sempre più operatori hanno implementato le proprie tecnologie per cercare di stare al passo con il cambio continuo delle nostre esigenze inserendo i sistemi 4G fino ad arrivare al 5G. Ai precedenti, che presentavano tariffe telefoniche con tale sistema, si aggiunge finalmente anche PosteMobile che ha annunciato un vero e proprio upgrade dei suoi piani e dei suoi servizi.

PosteMobile e PosteCasa introducono il 5G, la possibilità di scegliere l’eSIM, la SIM virtuale e sostenibile (attivabile solo per i dispositivi compatibili), migliorando al contempo tutto ciò che offrivano già in precedenza, come i servizi di fibra ottica per le abitazioni con PosteCasa.

Crescita nel settore e tutte le modifiche alle tecnologie PosteMobile e PosteCasa

PosteMobile includerà nel suo portafogli di tariffe già vantaggiose le prime offerte 5G, permettendo ai propri clienti di poter utilizzare la rete mobile di ultima generazione usufruendo di tutti i vantaggi che ne convengono. Anche il marchio dedicato alla telefonia fissa, PosteCasa subirà grossi cambiamenti tecnologici. Questi comprendono l’introduzione di una connessione in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gbps, oltre ad una concentrazione maggiore sulle reti FWA (Fixed Wireless Access).

Per quanto riguarda PosteMobile, l’azienda propone diverse opzioni, tra cui l’offerta WOW Days 50 che include chiamate senza limiti, messaggi da inviare a qualsiasi numero ed oltre a 50 GB di traffico dati in 4G. Costo? Il tutto è disponibile a soli 5,99 euro al mese. C’è poi anche la Creami Extra Wow 150 per chi ha bisogno di più dati di navigazione che prevede una spesa mensile di 8,99 euro o la WOW 300 a 11,99 euro. PosteMobile mira anche a estendere i suoi servizi dedicati alla clientela business e ad aumentare l’attenzione sulle offerte Postepay Connect, che includono pacchetti dedicati alle SIM PosteMobile e alle carte prepagate Postepay. Tutte le informazioni sono esplicate dettagliatamente sul sito ufficiale del gestore.