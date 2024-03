Il mondo della telefonia è composto da un variegato insieme di provider telefonici che ogni giorno cercano di conquistare la fetta più grossa del mercato sfornando promozioni ad hoc per gli utenti nel tentativo di indurli a sottoscrivere una abbonamento presso i loro servizi, ovviamente la merce di scambio sono giga, minuti ed SMS che vengono offerti in quantità per accaparrarsi la fetta più grossa.

Tutti gli operatori dunque hanno un listino di offerte disponibile dal quale attingere per poter trovare quella più adatta alle nostre esigenze e fare la scelta più giusta anche da un punto di vista economico per unire l’utile al dilettevole.

Tra i vari operatori in Italia spiccano soprattutto PosteMobile e Kena, due operatori virtuali divenuti ormai dei capisaldi nell’economia della telefonia italiana, dunque può sorgere spontaneo chiedersi tra quale dei due scegliere in caso di sottoscrizione di una nuova promozione e di una nuova Sim.

Quale scegliere ?

Ovviamente la risposta come per tutte le domande di questa tipologia è “dipende“, la scelta dell’operatore deve essere effettuata non solo in base a quanto quest’ultimo è famoso sul territorio, bensì in base alle nostre necessità, dunque prima di scegliere se optare per uno o per l’altro e buona norma andare a controllare il listino di promozioni disponibili al momento e magari individuare quella più giusta e poi scegliere di conseguenza, regioni geografiche presenti dunque le differenze sono a dir poco impercettibili.

Quindi come potete intuire non esiste una risposta assoluta dal momento che in un determinato periodo o una o l’altra possono offrire offerte più adatte alle nostre esigenze che rendono di conseguenza un operatore più appetibile rispetto all’altro, l’unica vera scelta dunque si è esattamente voi stessi, andate incontro a quelle che sono le vostre esigenze che sicuramente devono essere la variabile più importante all’interno della scelta di un operatore telefonico.