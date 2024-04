Fastweb: nuove allettanti offerte per risparmiare sulla bolletta elettrica

Pensando alla Fastweb viene in mente il suo ruolo decennale all’interno del settore della comunicazione, non di certo al mercato dell’energia elettrica. C’è però una grossa novità. La società debutta anche in questo campo creando Fastweb Energia, composta da una serie di offerte fantastiche progettate appositamente per far risparmiare gli italiani e non pesare troppo sulle spese a fine mese riguardanti consumi energetici.

Ad annunciare questa notizia è stato lo stesso Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, che ha spiegato quanto sia importante questa integrazione per il futuro aziendale. In tal modo la società diventa un partner a tutto tondo per i propri clienti, un’azienda su cui fare affidamento per qualsiasi importante spesa di consumo. L’amministratore ha evidenziato come questi servizi saranno all’avanguardia grazie alla loro semplicità, alla trasparenza della spiegazione dei dettagli, all’innovazione e alla qualità, tutte cose che gli utenti telefonici hanno già testato le sue tariffe.

Fastweb Energia: ma quanti vantaggi hanno le offerte?

Fastweb Energia cerca di essere una soluzione allettante in grado di risolvere le problematiche delle bollette improvvise, quelle che fanno diventare i nostri capelli bianchi ogni volta che ne visualizziamo l’importo. Come? Il prezzo sarà sempre quello definito sin dall’inizio. Nella tariffa sono incluse tutte le voci inerenti alla spesa, rendendo il costo totale trasparente e comprensibile per tutti, senza sorprese poco gradite. Le offerte permetteranno anche ai clienti di monitorare i propri consumi giornalieri e prevedere quelli che avverranno nell’arco temporale di un anno, accedendo direttamente alla propria area clienti, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

L’energia fornita da Fastweb è al 100% proveniente da fonti rinnovabili, quindi se si cerca una società attenta all’ambiente è una delle migliori ora presenti nel settore. Per i nuovi clienti, Fastweb Energia presenta tre profili con tariffe mensili bloccate per un anno, che vanno dai 45 ai 95 euro in base ai propri consumi. Coloro, poi, che sottoscriveranno una delle promozioni presenti sul sito entro le prossime settimane avranno come regalo in esclusiva il blocco del canone mensile per ben 5 anni.