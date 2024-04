Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ed è pensato per gli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, riuscendo oltretutto a godere di prestazioni e specifiche tecniche di alto livello.

In genere in vendita ad un prezzo che comunque si avvicina molto ai 200 euro, il prodotto è stato in questi giorni scontato da Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale che risulta essere perfettamente allineato con le aspettative. Molto interessanti sono alcune sue specifiche tecniche, come il display ampio da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED che riesce addirittura a raggiungere un refresh rate a 120Hz, passando anche per la memoria interna di 5000mAh, utile più che altro per riuscire a godere delle medesime funzionalità, per un periodo decisamente più lungo.

Xiaomi Redmi Note 12: un risparmio davvero speciale

Xiaomi Redmi Note 12 non ha un costo particolarmente elevato, a tutti gli effetti il suo listino sarebbe di 190 euro, ma grazie ad Amazon gli utenti oggi possono farlo proprio con una spesa finale che arriva a circa 133,49 euro (sempre considerando essere completamente sbrandizzato e con garanzia di 24 mesi). Potete approfittare dell’offerta a questo link.

Il sistema operativo è Android 13, con personalizzazione grafica MIUI di ultima generazione, lo smartphone non presenta connettività 5G, per questo motivo è bene sapere fermarsi solo al 4G, anche se in possesso di una SIM compatibile con lo standard di nuova generazione. La colorazione in vendita a prezzo scontato è la Grigio, ricordando comunque essere disponibili su Amazon moltissimi colori differenti tra loro ugualmente interessanti, che potrebbero presentare però una cifra di acquisto differente. Tutti i dettagli sono comodamente raccolti direttamente alla suddetta pagina.