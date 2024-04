Samsung Galaxy Watch6 è lo smartwatch ideale per tutti gli utenti che vogliono porre l’attenzione sulla propria salute, senza rinunciare minimamente alla qualità generale del prodotto o alle funzioni che è possibile raggiungere. In un periodo così intriso di spese e di pagamenti, è comunque disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato, con un risparmio che si aggira attorno ai 90 euro circa.

Sul mercato esistono due differenti versioni dello stesso dispositivo, le quali differiscono prima di tutto dalla dimensione del quadrante, che può essere da 40 o da 44 millimetri. Dipendentemente dalla scelta effettuata, poi si apre una nuova selezione di prodotto: da un lato con la sola connessione Bluetooth, dall’altro eventualmente con l’LTE, ovvero la possibilità di collegarsi alla rete sfruttando l’eSIM (senza l’ausilio diretto dello smartphone).

Samsung Galaxy Watch6: offertissima oggi su Amazon

Samsung Galaxy Watch6 non è più uno smartphone praticamente impossibile da acquistare, dato il suo prezzo elevato, ma oggi risulta essere perfettamente accessibile alla maggior parte dei consumatori, grazie allo sconto del 28% che Amazon ha indubbiamente deciso di applicare nel periodo corrente. Il prezzo consigliato sarebbe di 319 euro, proprio in questi giorni è stato ridotto del 28%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 229 euro. Lo potete acquistare qui.

Il display è il fiore all’occhiello del singolo prodotto, essendo un AMOLED completamente retroilluminato ed a colori, che offre un touchscreen preciso ed affidabile. La ghiera è in alluminio di qualità, con la presenza comunque di due tasti fisici sul lato destro, che vengono utilizzati per raggiungere determinate regolazioni. La batteria è al contrario il lato più negativo del prodotto, essendo ridotta a causa di un Wear OS che ancora oggi non riesce a spiccare il volo, almeno sotto questo punto di vista.