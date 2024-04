I nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung stanno attirando l’attenzione degli utenti in tutto il mondo. L’aggiornamento uscirà il prossimo mese di luglio e sembra pronto a risolvere alcune criticità presenti nei modelli precedenti. Alcune informazioni stanno circolando in rete e disegnano un quadro davvero interessante per il loro settore.

L’arrivo dei nuovi modelli è sempre un momento attesissimo, ma leak, spoiler ed indiscrezioni non stanno facendo altro che aumentare tali aspettative.

Nuovi dettagli e curiosità sui modelli pieghevoli di Samsung

Uno dei primi dettagli emersi fino ad ora riguarda il peso del nuovo Galaxy Z Fold 6. Quest’ultimo, infatti, sembra che avrà un peso complessivo inferiore a quello dei modelli precedenti. Inoltre, presenta un display più ampio. Secondo il tipster Ice Universe, il futuro pieghevole di Samsung avrà un peso di 239 grammi. Ovvero quanto OnePlus Open e 6 grammi in più rispetto al Galaxy S24 Ultra.

Per quanto riguarda il display, invece, lo schermo interno potrebbe essere dotato di una diagonale da 7,6″ in 7:6. Dettaglio questo che farà apparire lo smartphone meno quadrato. Inoltre, il display esterno da 5:6. e con display interno da 6,3″.

Sempre secondo quanto è emerso dalle indiscrezioni online di Ice Universe, Galaxy Z Fold 6 sarà molto più leggero, come abbiamo già detto. Inoltre, sarà contraddistinto da un ridotto spessore 12,1 mm da chiuso mentre 5,6 da aperto.

Ci sono poi alcuni dettagli che fanno credere la presenza di una possibile variante Ultra del nuovo modello di Samsung, ma per il momento non possiamo sapere di più. Infatti, indipendentemente da quanto detto, ricordiamo di prendere tutto con le pinze, almeno fino a quando non ci saranno informazioni più certe dall’azienda coreana stessa. Solo Samsung potrà confermare o smentire ciò che ci attende. Nel frattempo, è solo possibile attendere e sognare ad occhi aperti le novità in arrivo con i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung.