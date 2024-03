Google Maps si aggiorna: novità per la pianificazione dei viaggi

Google ha sorpreso gli appassionati di viaggi con una serie di grandiose funzionalità per il suo servizio Google Maps. L’obiettivo della loro progettazione è stato quello di semplificare e rendere migliore la pianificazione di qualsiasi viaggio. Queste aggiunte arrivano proprio al momento giusto, perfette per tutti quelli che già stanno organizzando le agognate vacanze estive.

Tra le novità, c’è anche una funzione che molti sicuramente troveranno interessante: Google Maps suggerirà cosa vedere e cosa fare nel luogo che visiteremo. Tale opzione, attualmente attiva solo in modo sperimentale in alcune città del Nord America, mette insieme i consigli della community e delle migliori fonti disponibili per aiutare i viaggiatori per non perdere le attrazioni più belle da vedere. Le liste saranno suddivise in tre categorie principali: le top, quelle di tendenza e le gemme nascoste (per chi non vuole essere un semplice turista). La suddivisione consentirà agli utenti di trovare suggerimenti più adatti per il loro spirito avventuriero, sia se si preferisca stare al passo con le novità sia se si cerca il brivido.

Sono già disponibili le nuove funzioni di Google Maps? Purtroppo non qui

Google ha però spiegato che per ora solo una quarantina di città tra Canada e USA potranno accedere a queste liste. Si prevede, tuttavia, che la piattaforma includerà ben presto anche le liste create dagli stessi utenti della community, ampliando i Paesi a disposizione. Un’altra opzione, che si unisce agli altri cambiamenti in casa Google con lo stesso approccio, è l’introduzione dell’intelligenza artificiale per generare riassunti sintetici di luoghi e punti di interesse. Grazie ad un database di foto ed alle recensioni condivise, l’IA in Google Maps analizzerà persino le immagini per identificare dettagli particolari come il nome di un piatto o il prezzo di una cena basandosi sul menu in foto.

Google Maps avrà anche una nuova grafica che renderà la pagina iniziale più pulita e semplice rispetto a quella attuale. Possiederà meno schede e ci saranno dei pin colorati che faciliteranno la ricerca dei luoghi sulla mappa. Google Maps si conferma lo strumento sempre indispensabile per i viaggiatori, non soltanto permettendo loro di non perdersi in un luogo sperduto (anche se a volte capita comunque), ma anche di organizzare la perfetta avventura.