Non ci sono paragoni quando scende in campo un provider come CoopVoce. L’azienda, vera e propria rivelazione di questi anni, sta continuando a macinare utenti su utenti con le sue offerte migliori. Queste sono tutte piene di contenuti e hanno prezzi talmente bassi da non sembrare reali.

Da qualche giorno è ufficiale l’ultima offerta che si chiama EXTRA 300, che già dal nome parla molto chiaro. Al suo interno non manca nulla e costa veramente poco per sempre, senza rimodulazioni che possano influire.

CoopVoce: le nuove offerte accolgono la EXTRA 300 che costa solo 9,90 € al mese

Quando si tratta di offerte provenienti da gestori virtuali, ce ne sono sempre alcuni che dominano come CoopVoce. Ultimamente nessuno riesce a fare di meglio e quanto visto sul sito ufficiale ne è la diretta testimonianza. Tra tutte le EVO che sono state lanciate dal provider di Coop, questa EXTRA è la migliore di sempre.

Mai prima d’ora CoopVoce aveva ufficializzato una promozione mobile così interessante, sia per i contenuti che per il prezzo mensile. Al suo interno c’è davvero di tutto partendo dai minuti e terminando con i giga.

In primo luogo, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e all’estero. In secondo luogo ci sono 1000 SMS verso tutti e 300 giga in 4G per la navigazione sul web. Il prezzo mensile che dura per sempre è di soli 9,90 €.

Ci sono da ricordare un paio di cose molto importanti, sia per quanto riguarda i vantaggi che per quanto riguarda il periodo utile per sottoscrivere la promo. Gli utenti che riusciranno a prenderla al volo entro il 30 aprile, potranno beneficiare di un mese gratis e dei costi di attivazione ridotti a zero. Non ci sono limiti per la sottoscrizione: chiunque, indipendentemente dal gestore con cui si trova in questo momento, può scegliere la EXTRA 300.