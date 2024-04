TIM Power, la gamma con 3 OFFERTE super fino a 300 GB in 5G

Per un gestore potente ed esperto come TIM, è davvero un gioco da ragazzi battere la concorrenza. Questa volta per farlo però c’è bisogno di offerte di gran valore, esattamente come quelle dei gestori virtuali.

L’obiettivo è rispolverare quelle offerte della gamma Power che già nei mesi scorsi hanno portato tanti nuovi utenti. A quanto pare ce ne sono addirittura tre, tutte diverse tra loro ma con un unico comune denominatore: battere la concorrenza.

Le 3 offerte Power di TIM dominano grazie a questi contenuti e a questi prezzi

Sono attualmente tre le offerte che TIM rende disponibili per coloro che arrivano da determinati gestori. Al loro interno ci sono minuti, messaggi e tantissimi giga, peraltro con un regalo per quanto concerne costo di attivazione e primo mese. In tutti e tre i casi infatti l’attivazione e il primo mese sono gratis.

TIM Power Special

Questa è certamente l’offerta migliore che il gestore mette a disposizione degli utenti. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti gli altri numeri fissi e mobili con 200 SMS disponibili.

In merito alla connessione Internet, ci sono 300 giga in 5G e ce ne sono anche 11 nell’Unione Europea. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

TIM Power Supreme Easy

In questa soluzione mobile ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri di telefono e anche 150 giga in rete 4G. Il prezzo mensile equivale a 7,99 €.

TIM Power Iron

L’offerta meno costosa è questa qui, ugualmente vantaggiosa per chi ama avere tutto. Al suo interno ci sono infatti i minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e 150 giga in 4G per navigare sul web per 6,99 € al mese.

Conclusioni

Si tratta di offerte veramente vantaggiose che riescono ad includere al loro interno tutto quello che l’utente medio cerca. TIM vuole in ogni modo provare a dare una scossa, mettendo a disposizione giga, minuti ed SMS. Solo chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad può scegliere queste soluzioni.