Quando si deve scegliere quale linea telefonica scegliere è importante prima visionare se nella propria zona c’è abbastanza copertura, soprattutto quando si parla della fibra. Questo è uno degli aspetti su cui bisogna focalizzarsi quando si parla di connessione. Può essere importante capire se la propria linea internet è lenta oppure no.

Come capire quanto è veloce la propria linea internet

Può capitare, mentre si usano i propri dispositivi elettronici, che la linea internet non sia performante come dovrebbe. Ci sono casi anche in cui si registra un calo rispetto agli inizi. Ci sono alcuni sintomi comuni, come ad esempio il caricamento lento di video su YouTube o film su Netflix.

Una prima conferma può essere ottenuta grazie allo Speed Test di Ookla. Suddetto test può essere effettuato tramite l’uso di app apposite disponibili per Android, iOS, Chrome, Mac, Apple TV e servizi simili.

Per procedere dal sito bisogna connettersi e accettarsi di aver la connessione libera. Questo vuol dire che non devono esserci download in corso o altre attività che possono, di norma, rallentare la linea internet. Una volta effettuati questi controlli basta cliccare sul tasto “Vai”. Il sistema ci metterà qualche secondo ad effettuare la scansione. Dopodiché lo speed test fornirà i dati su PING, la velocità di download e quella di upload, insieme ad una serie di altri valori. Esaminando i dati che sono stati forniti è possibile comprendere come funziona la propria connessione e se questa ci fornisce una linea Internet veloce oppure no.

Per comprendere i dati ottenuti, basta tenere a mente che se siete in possesso di una linea FTTC e la velocità di download che viene restituita è di pochi mb/s allora c’è qualche problema su cui bisogna indagare ed intervenire. Il primo passaggio utile è quello di contattare il proprio operatore telefonico per capire l’origine del problema.