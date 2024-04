Iliad: nuove OFFERTE super economiche che scoppiano di GIGA

Iliad lancia, dopo la scadenza delle sue ultime promozioni ,due nuovissime offerte super convenienti. Ora sul mercato italiano sono disponibili innovative tariffe vantaggiose e dai costi eccezionali: GIGA 120 e GIGA 180. Queste proposte, attivabili sia online che recandosi in un qualsiasi store a propria scelta, ti regalano un modo nuovo con cui vivere l’accessibilità e la comunicazione tramite il tuo smartphone. La cosa migliore è che non avrai vincoli contrattuali! Se dovessi cambiare idea, puoi semplicemente tornare sui tuoi passi senza dover pagare penali.

Iliad 120 e 180: i dettagli e i vantaggi regalati

L’offerta GIGA 120 di Iliad è ideata per tutti i nuovi clienti. Con la sua attivazione, si hanno a disposizione chiamate senza limiti verso qualsiasi numero, mobile o fisso, messaggi infiniti ed anche minuti illimitati verso determinate destinazioni internazionali, per poter contattare anche chi è all’estero in tranquillità. Hai bisogno di tanti giga? Con i 120 GB di traffico di dati in 4G e 4G+ inclusi nel pacchetto e 9GB per il roaming Europa, potrai navigare senza preoccupazioni. Nel caso dovessi superare i 120 GB potrai comunque continuare a navigare ad un costo di 0,90€/100MB. Quanto costa questa promo Iliad? La tariffa, con tutti i vantaggi elencati compresi, ha un prezzo mensile di soli 7,99 euro, a cui va aggiunto il costo di attivazione di 9,99 euro.

120 GB non ti bastano? Puoi scegliere l’offerta GIGA 180 di Iliad. Come la precedente, anche questa ti offre minuti ed sms senza limiti, telefonate per alcuni Paesi internazionali, ma ciò che è diverso è la quantità di dati disponibile. Attraverso questa tariffa avrai 180 GB di traffico dati in 4G o in 5G, se possiedi un dispositivo compatibile, e 11GB per il roaming. In questo caso il costo mensile è di 9,99 euro e la spesa di attivazione è la stessa (9,99 euro). Altra differenza importante, oltre alla quantità di Giga, è che quest’offerta Iliad è attivabile sia per i nuovi che i già clienti dell’operatore che vogliono cambiare tariffa. Entrambe le offerte Iliad non hanno costi nascosti e il loro prezzo non varierà nel tempo grazie alla garanzia “per sempre”. Sei già cliente? Inoltre, il cambio tariffa è gratuito!