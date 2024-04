Fiido Air: la bicicletta elettrica in fibra di carbonio

Fiido, azienda leader nelle soluzioni di mobilità elettrica, annuncia oggi il lancio della nuova Fiido Air, una bici elettrica realizzata in fibra di carbonio. La precisa attenzione alle richieste degli utenti, ed alle loro necessità, spinge l’azienda a cercare di soddisfarle ogni anno sempre di più, dal momento in cui il CTO di Fiido, Kevin, ha ricevuto una email da parte di un consumatore, con la quale affermava di essere interessato ad una eBike leggera (dal peso inferiore ai 12kg), l’azienda ha subito risposto presente, attivandosi per lo sviluppo di Fiido Air. La bicicletta stabilisce un nuovo standard in prestazioni, innovazione e design, offrendo al ciclista una esperienza praticamente mai vista prima d’ora.

Design leggero

Fiido Air ha un peso di soli 13,75 kg, presentando comunque un design assolutamente innovativo, che l’ha portata a ricevere il Premio Red Dot Design Award nel 2024 (che riconosce l’eccellenza nel design), testimonianza dell’ottimo lavoro svolto. Il peso è ridotto grazie all’adozione, e l’uso, della fibra di carbonio nella maggior parte dei componenti chiave, tra cui il telaio, la forcella anteriore, il manubrio ed il reggisella. Il risultato è una eBike estremamente agile che migliora di non poco la manovrabilità.

Design elegante

Il design elegante e minimalista di Fiido Air sono un vanto per l’azienda, il telaio sagomato non solo fornisce una maggiore integrità strutturale, ma riesce ad aggiungere anche una eleganza all’estetica. Le corde instradate e nascoste internamente, offrono un aspetto pulito ed ordinato, che va ad accentuare notevolmente il design aerodinamico del mezzo. Il manubrio è minimale, con l’eliminazione della necessità di un display, data la presenza dello smartwatch Fiido Mate, sul quale sarà possibile visualizzare tutte le info desiderate.

Prestazioni e controllo

I componenti top di gamma che troviamo in Fiido Air offrono prestazioni eccezionali, come il Gates Carbon Drive CDN, per una trasmissione di potenza fluida ed efficiente, che va ad eliminare la necessità di una catena tradizionale. I freni idraulici Shimano BR-MT410 offrono un arresto affidabile, che garantisce la sicurezza del ciclista; il sensore di coppia Mivice, invece, offre un’esperienza reattiva e senza di soluzione di continuità, con un motore fluido e silenzioso che incrementa il comfort generale.

Opzioni innovative di sblocco

Con il modello corrente vengono introdotte una serie di funzionalità innovative per migliorare la comodità dell’utente, sono disponibili tre modalità di avvio: sblocco con impronta digitale, sblocco con smartwatch Mate o dall’app mobile Fiido. Sono disponibili inoltre cinque livelli di pedalata assistita (PAS), che consentono ai ciclisti di personalizzare la propria esperienza in base alle esigenze, mantenendo comunque una autonomia fino a 80km. Per tutti coloro che sono alla ricerca di una autonomia estesa, Fiido Air è compatibile con batterie di estensione, che raddoppiano la portata e consentono una autonomia più uniforme.

Keven, CTO di Fiido, afferma di essere “entusiasti di presentare ai ciclisti la bici elettrica Fiido Air in fibra di carbonio in tutto il mondo, combinando le ultime novità nella costruzione leggera in fibra di carbonio, con caratteristiche innovative e prestazioni eccezionali”. Il prodotto è ora disponibile in preordine con un risparmio di 1000 dollari, per tutti coloro che la ordineranno entro il 1 Giugno, la spesa sarà di soli 1799 dollari. Per maggiori informazioni collegatevi al sito ufficiale Fiido.