Sembra che WhatsApp si stia preparando al lancio di una nuova funzione che potrebbe interessare tutti coloro che sono stanchi di rispondere ai messaggi ricevuti solo con le emoji. L’app di messaggistica potrebbe intervenire per introdurre un modo molto più semplice e veloce per interagire. Si tratta del pulsante “Mi piace”, uguale a quello presente su tutti i principali social media.

A riferire questa informazione è la sua versione beta che sembra anticipare l’arrivo della nuova funzione.

Il pulsante “Mi piace” arriva su WhatsApp

Come sappiamo, al momento per interagire con uno stato di un utente WhatsApp è possibile inviare un emoji o scrivere un messaggio. La versione beta sembra invece pronta ad introdurre un’ulteriore opzione. Quest’ultima fornirebbe agli utenti un sistema di reazioni più simile a quello presente nei social.

Al momento la funzione non è pronta per il rilascio ufficiale. La causa riguarda il continuo crashare dell’applicazione ogni volta che si prova ad utilizzarla. Anche se attualmente è stato registrato questo intoppo è ugualmente probabile che il tasto “Mi piace” potrebbe arrivare presto sugli account WhatsApp degli utenti a livello globale.

L’introduzione di funzioni simili a quelle dei social non è una novità. Con gli ultimi aggiornamenti si è assistito spesso a modifiche di questo tipo. Alcuni esempi concreti riguardano la possibilità di inserire aggiornamenti di stato e la diffusione dei Canali. Il pulsante in arrivo va ad inserirsi in questo contesto.

Per molti utenti potrebbe sembrare un intervento inutile, ma la nuova funzione potrebbe offrire una maggiore velocità nelle interazioni che è bene non trascurare. Al momento questo è tutto ciò che si sa a riguardo. Solo il tempo potrà fornire maggiori informazioni e potrà dimostrare se il pulsante “Mi piace” su WhatsApp avrà successo oppure no.

Gli aggiornamenti dell’app continuano e tra i più recenti troviamo anche lo spostamento della barra di navigazione sui dispositivi Android. Questa, infatti, è stata spostata in basso, rendendola più simile a quella presente sui dispositivi iOS da tempo.