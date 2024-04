Per la prima volta, Polestar e StoreDot hanno implementato con successo la tecnologia StoreDot Extreme Fast Charging (XFC) in un’auto, caricando un prototipo di Polestar 5 dal 10 all’80% in soli 10 minuti.

Il prototipo messo alla prova ha registrato un tasso di carica costante a partire da 310 kW, fino a raggiungere un picco di oltre 370 kW al termine della fase di carica. Tutto utilizzando celle al silicio in un veicolo pronto ad essere guidato piuttosto che singole celle in un ambiente di laboratorio. Il pacco batterie da 77 kWh, potenzialmente capace di raggiungere almeno i 100 kWh, in 10 minuti è in grado di aggiungere 320 km di autonomia a un’auto elettrica di dimensioni medie.

I futuri veicoli Polestar potrebbe già integrare questa nuova tecnologia. Thomas Ingenlath, CEO dell’azienda, dichiara: “Il tempo è uno dei lussi più preziosi della vita. In qualità di produttori di auto elettriche di lusso ad alte prestazioni, dobbiamo fare il passo successivo per affrontare uno dei maggiori ostacoli alla scelta di un veicolo elettrico: l’ansia della ricarica. Grazie a questa nuova tecnologia, nei viaggi più lunghi, quando gli automobilisti si fermano, potranno dedicare meno tempo alla ricarica e tornare in strada più velocemente. In effetti, il tempo di sosta sarà più simile a quello che si vive oggi con un’auto a benzina”.

Polestar e StoreDot presentano la nuova ricarica rapida per auto elettriche possibile in soli 10 minuti

La rivoluzionaria tecnologia XFC di StoreDot utilizza celle a prevalenza di silicio con una densità di energia che richiama quelle delle più moderne celle NMC. Non richiede, inoltre, sistemi di raffreddamento appositi nel veicolo. Presenta anche un’elevata riciclabilità e facilità di manutenzione, fondamentali in fase di progettazione. Nelle attuali batterie dei veicoli elettrici in commercio, le velocità di ricarica rapida possono variare notevolmente in base allo stato di carica della batteria (SOC).

Nelle batterie più diffuse a volte è presente una diminuzione significativa all’aumentare del SOC. Per una ricarica rapida fino all’80% su molti veicoli elettrici moderni potrebbero essere necessari almeno 30 minuti. Riducendo questo lasso di tempo a 10 minuti, il tempo di ricarica di un veicolo con tecnologia XFC si avvicina di più a quello che si avrebbe facendo il pieno di benzina. Inoltre, grazie alle velocità di ricarica costanti, con un caricabatterie adatto, i consumatori potrebbero fermarsi per cinque minuti al 50% di SOC e continuare il viaggio con oltre l’80% di SOC.