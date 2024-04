Il neo nato brand di Carl Pei, ovvero Nothing, ha già dalla sua parte alcuni dispositivi piuttosto interessanti e come sempre iconici. Uno degli ultimi arrivati dell’azienda è il nuovo Nothing Phone 2a, dispositivo leggermente più economico rispetto ai suoi fratelli maggiori. Al momento del suo debutto, quest’ultimo è stato reso disponibile in diverse colorazioni. Tuttavia, nel corso delle ultime ore l’azienda ha voluto stupire con una nuova super colorazione, ovvero Dark Blue.

Nothing Phone 2a, il nuovo device si tinge di blu nella nuova colorazione

Nel corso delle ultime ore, uno degli ultimi smartphone del noto produttore tech Nothing ha guadagnato una nuova colorazione. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo Nothing Phone 2a e questa volta la backcover è stata resa disponibile nell’inedita colorazione Dark Blue.

A cambiare, in sostanza, è solo la colorazione della backcover. Le altre caratteristiche, infatti, sono pressoché le stesse. Secondo quanto è emerso in rete, per il momento Nothing Phone 2a sarà disponibile all’acquisto in India in questa nuova colorazione con gli stessi tagli di memoria di prima e ad un prezzo di partenza di circa 267 euro al cambio attuale. Per il momento, non sappiamo se questa nuova colorazione rimarrà un’esclusiva per il mercato indiano o se sarà distribuita molto presto anche presso altri mercati. Vi terremo aggiornati al riguardo. Vi ricordiamo qui di seguito le caratteristiche principali di Nothing Phone 2a.

• Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore MediaTek Dimensity 7200 Pro

• Tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno senza espansione di memoria

• Batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W

• Tripla fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP

• Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP