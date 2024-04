Truffa pronta a DERUBARVI: ecco in che modo e come evitarla

Immaginate improvvisamente di ricevere una e-mail che contenga un messaggio incredibile. Molti utenti si sono ritrovati a leggere di una persona malata terminale pronta a regalare loro un’eredità di milioni di dollari. Lo diciamo subito: si tratta di una truffa, un inganno che porta gli utenti a perdere la loro privacy siccome i loro dati personali verranno rubati, e anche i loro soldi.

Una truffa clamorosa si sta abbattendo sugli utenti, ecco il pericolo più grande

Qui in basso c’è il testo completo di una delle truffe più pericolose che stanno girando sul web in questi giorni. Come si può vedere, il messaggio sembra arrivare da una persona che avrebbe una malattia terminale. Il suo intento è quello di regalare dei soldi al povero malcapitato, sul cui conto ovviamente non finirà neanche un solo centesimo.

Si può notare fin da subito che l’italiano è utilizzato male, con parole inappropriate e soprattutto con un lessico totalmente errato. La truffa è quindi chiara e limpida, ecco il messaggio incrimina:

“Ciao caro,

Ho 75 anni e mi è stato diagnosticato un cancro circa

quattro anni fa, subito dopo la morte di mio marito.

Sono stato toccato di donare ciò che ho ereditato dal mio

defunto marito per il buon lavoro piuttosto che permettere ai suoi parenti

per elargirlo.

Mentre giacevo sul mio letto malato, voglio che tu mi aiuti a portare a termine il mio

ultimi auguri sulla terra che saranno anche molto proficui per te. IO

voglio offrirti un totale di 5,5 milioni di dollari che voglio che tu usi

parte per aiutare animali innocenti indifesi e case di beneficenza. Poi

il resto per te e la tua famiglia. Ti informerò su come

per condividere tutto.

Per ulteriori informazioni contattatemi al più presto.

Saluti,

Leona Dickmann“.

Fate molta attenzione a questo messaggio e cercate in ogni modo di non cliccare sul link presente al suo interno, che ovviamente noi abbiamo provveduto ad omettere.