Blink Mini 2 è la nuova videocamera compatta da esterni ed interni di Blink, azienda di Amazon, un prodotto che presenta un design estremamente compatto e resistente, anche alle intemperie, installabile dagli utenti sia all’interno che all’esterno, a patto che venga acquistato il corrispettivo adattatore per uso esterno.

Grandi miglioramenti possiamo trovarli prima di tutto nella qualità dell’immagine, quando la luminosità è più scarsa, ma anche in un campo visivo ampliato, un faretto LED che permetta di accedere alla visione notturna a colori, oppure ad una serie di funzioni di intelligenza che ampliano ancora di più l’usabilità quotidiana: vedasi audio bidirezionale, rilevamento del movimento o video in alta definizione molto nitidi. Il rilevamento delle persone sfrutta la visione computerizzata, con l’invio di notifiche intelligenti, che permettano di distinguere la tipologia del movimento (persona o animale, ma anche oggetto).

Amazon Blink Mini 2 – tante novità anche nel prezzo

La privacy è ai massimi livelli, il prodotto offre pieno controllo della stessa con personalizzazioni di vario tipo, tra cui troviamo giustappunto le zone di attività, che permettono di registrare le riprese solamente in determinate aree, escludendone altre che si trovano ad esempio vicino alla proprietà stessa. Oltre a questo, il prodotto funziona perfettamente con Alexa, collegando Mini 2 ad un dispositivo echo sarà possibile ricevere avvisi, ma anche controlla la ripresa in tempo reale, disattivando eventualmente la telecamera e molto altro ancora.

E’ possibile sottoscrivere un piano di abbonamento Blink, per sbloccare la registrazione nel cloud (con memorizzazione fino a 60 giorni), trasmissione di video in diretta per 90 minuti o il rilevamento delle persone. I piani di abbonamento disponibili partono da un prezzo di 3 euro, fino a 30 euro all’anno per ogni dispositivo. Blink Mini 2 può essere acquistata direttamente su Amazon, coloro che la volessero utilizzare all’aperto, possono acquistarla in abbinamento all’alimentatore, con un prezzo finale di 49,98 euro.