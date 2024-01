Si integra perfettamente con le app Microsoft 365 e Microsoft Graph, assistendo gli utenti in attività come la composizione di e-mail, la modifica di documenti e la creazione di presentazioni.

Utilizza l’intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con l’integrazione di GPT4-Turbo per migliorare la velocità di creazione testo e immagini.

Funzionalità di Microsoft Copilot

Microsoft Copilot presenta molte funzionalità che semplificano tutte le attività degli utenti, ad esempio:

Semplifica le attività di routine basate sulla conoscenza all’interno delle app Microsoft 365.

Consente agli utenti di combinare i contenuti con il contesto corrente, fornendo il controllo sulle modifiche.

Utilizza il servizio Microsoft Azure OpenAI per le funzionalità di intelligenza artificiale.

Fornisce suggerimenti, riepiloghi e generazione di contenuti in varie applicazioni.

Può assistere nella creazione i documenti, presentazioni, fogli di calcolo, e-mail, ecc.

Cosa può fare con le app Microsoft 365?

Microsoft Copilot è un assistente virtuale integrato nell’ecosistema di Microsoft 365, progettato per ottimizzare la produttività automatizzando compiti ripetitivi o facilmente delegabili all’intelligenza artificiale. Funziona come un vero e proprio aiutante nelle attività quotidiane.

Microsoft Word:

Assiste nella sintesi e correzione documenti, offrendo suggerimenti e spunti utili per la scrittura.

Excel:

Analizza numeri e formule nel foglio di testo, fornisce informazioni dettagliate e corregge eventuali errori. Può essere utilizzato anche per la creazione di tabelle e flussi di lavoro.

PowerPoint:

Aiuta nella creazione di presentazioni seguendo indicazioni in linguaggio naturale. Permette di ampliare presentazioni già esistenti o riassumere progetti più complessi ottimizzando così le slide.

Microsoft Outlook:

Organizza la casella di posta, archiviando messaggi in modo ordinato e eliminando la posta non necessaria. Ha la capacità di rispondere e comprendere i messaggi in arrivo.