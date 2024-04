Avete mai sentito parlare del “verme solitario”? Quell’immagine che evoca la possibilità di mangiare senza limiti? Bene, dietro questa rappresentazione si cela un vero parassita noto come tenia. Oggi vi racconteremo la storia di un uomo che ha ospitato nel suo intestino un verme lungo ben 6 metri.

Una tenia come coinquilino

Quest’uomo, un 38enne proveniente dalla Cina, aveva una passione smodata per la carne di manzo, tanto da consumarla cruda. Questa abitudine alimentare ha favorito la crescita della tenia che lo infestava.

Il parassita si era insediato nell’intestino tenue dell’uomo e vi è rimasto per almeno due anni prima che i medici identificassero la sua presenza. Il parassita coinvolto in questa storia appartiene alla specie Taenia saginata, come riportato dal The New England Journal of Medicine.

Le infezioni da tenia sono rare nella Cina centrale, dove si è verificato il caso segnalato da Jian Li, del dipartimento di malattie infettive del Renmin Hospital di Shiyan. In effetti, questo è stato il primo caso di tenia osservato in quella zona della Cina negli ultimi 30 anni.

Secondo il dottor Peter Hotez, preside della Scuola Nazionale di Medicina Tropicale del Baylor College of Medicine di Houston, inTexas, lo sviluppo delle infezioni da tenia sono più comuni in altre parti del mondo. In Etiopia, per esempio, il consumo di carne cruda è un’abitudine mediamente diffusa e non sono rari i casi di infezione da tenia da manzo.

È importante sottolineare che le infezioni di questo parassita possono provocare sintomi come dolori addominali, nausea, diarrea e perdita di peso, anche se spesso rimangono asintomatiche per lungo tempo. La diagnosi di una infezione da tenia si basa generalmente su test delle feci o su esami diagnostici più approfonditi come l’endoscopia e non è quindi sempre facile da individuare nell’arco di tempistiche brevi.

Prevenire è sempre meglio che curare

Per l trattamento delle infezioni da tenia si usano di solito farmaci antiparassitari specifici, che aiutano ad eliminare il parassita dall’intestino. Rimane fondamentale adottare anche misure preventive, come cuocere adeguatamente la carne e seguire pratiche igieniche adeguate durante la manipolazione dei cibi.