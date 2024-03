Un nuovo caso di infezione parassitaria proveniente dagli Stati Uniti ha destato grande preoccupazione tra gli esperti di parassitologia internazionali. Il paziente, residente in Florida, ha riportato sintomi di forti emicranie persistenti da diversi mesi, resistendo anche ai normali farmaci antidolorifici. Inizialmente, si sospettava una condizione tumorale, ma gli esami hanno rivelato una causa molto diversa e altrettanto allarmante.

La pericolosa trasformazione delle uova di tenia

Attraverso una scansione TAC, è emerso che il cervello del paziente era stato invaso da numerose cisti di tenia del maiale, conosciuta scientificamente come Taenia solium o verme solitario. Questo parassita, di solito ingerito attraverso la carne poco cotta, si era insediato nel suo cervello causando danni alla struttura cerebrale.

Di solito, quando una persona consuma carne infetta, i parassiti finiscono nell’intestino tenue, dove si sviluppano e rubano nutrienti dal sistema digerente. In questo caso, le tenie si erano misteriosamente spostate nel sistema nervoso, causando le emicranie che avevano portato il paziente in ospedale. Questo fenomeno raro, noto come neurocisticercosi da Taenia solium, è poco comune negli Stati Uniti.

La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli accademici, con alcuni esperti che hanno contattato il paziente per coinvolgerlo in uno studio. Le indagini hanno suggerito che il paziente potrebbe aver ingerito le uova di tenia dopo aver mangiato pancetta poco cotta e averle poi auto-infettate per scarsa igiene.

Non lavandosi le mani dopo essere stato in bagno, ha ingerito alcune delle uova eliminate dal suo intestino, che una volta nel suo organismo si sono schiuse. Le tenie immature si sono poi spostate nel suo cervello, scambiandolo per carne di maiale, per completare il loro ciclo vitale. Di solito, le uova espulse dovrebbero finire nel terreno e essere ingerite dai maiali, dove si sviluppano preferibilmente.

Gestire le infezioni parassitarie emergenti

Grazie a una terapia antinfiammatoria, il paziente ha mostrato miglioramenti, ma i medici sottolineano l’importanza dell’igiene per prevenire la neurocisticercosi, che può causare sintomi gravi come paralisi, allucinazioni ed epilessia. La tenia è spesso una piaga tra le popolazioni più povere del mondo, che non possono permettersi di cucinare la carne correttamente.