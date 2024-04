Il noto produttore cinese OnePlus, di recente, ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico, Nord CE 4. Destinato a conquistare il mercato degli smartphone di fascia media con un mix di prestazioni all’avanguardia e un design accattivante. Contrariamente alle aspettative, non si tratta di uno scherzo d’aprile! Ma di un serio tentativo da parte di dell’ azienda di provare a consolidare la sua presenza nel segmento competitivo dei cellulari Android.

Il NordCE 4 si distingue per uno stile moderno e raffinato. Disponibile in due varianti di colore, Dark Chrome e Celadon Marble. Presenta un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+. Oltre che una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

L’ultimo lancio di OnePlus, tutte le sue principali caratteristiche

Il nuovo OnePlus Nord CE4 è alimentato dal potente chipset Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm, progettato per offrire prestazioni fluide anche nelle attività più impegnative. Come il gaming e il multitasking. Include 8GB di RAM abbinati a 128GB o 256GB di memoria interna. Ciò assicura un vasto spazio per app, foto e video e attività di multitasking.

Il comparto fotografico è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale da 50 megapixel e una frontale da 16 MB per selfie di alta qualità. In più, la batteria da 5.500 mAh con tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 100W consente di restare connessi per tanto tempo senza doversi preoccupare di rimanere senza energia.

Insomma, il nuovo arrivato si presenta come un concorrente formidabile tra le proposte attuali. Grazie alla sua combinazione convincente di prestazioni, design e funzionalità a un prezzo competitivo. Con un occhio al futuro, l’ azienda si impegna anche a garantire almeno due anni di aggiornamenti tre di patch di sicurezza. Assicurando che il cellulare resti aggiornato e protetto nel corso del tempo. Il suo lancio è previsto inizialmente in India e poi probabilmente in altri mercati.