Truffa di PASQUA, con un messaggio rubano i vostri SOLDI

Purtroppo ancora una volta gli utenti segnalano l’arrivo di una truffa pericolosa, in grado di portare via dati personali e soldi dalle carte di credito.

Più persone hanno trovato un link all’interno di alcuni messaggi di posta elettronica, convinti di potersi iscrivere ad un sito di incontri. Tutto si è dimostrato una truffa in piena regola.

Purtroppo è arrivata una nuova truffa, ecco il messaggio che sta portando scompiglio in Italia

Come si può leggere poco più in basso in corsivo, ecco il messaggio che sta tenendo sotto scacco diversi utenti in Italia. Più persone si sono ritrovate a riceverlo improvvisamente e, credendoci, ci sono cascate.

Ad essere complice è l’immagine che viene allegata, la quale mostra la finta ragazza in abiti succinti o talvolta anche nuda. È in questo modo che la truffa riesce a colpire, facendo dunque breccia nella sfera degli utenti con questo tipo di metodi. L’unico obiettivo è quello di riuscirli a convincere ad iscriversi a questo sito di incontri che in realtà non esiste. Facendo compilare loro il form di iscrizione, i truffatori riusciranno ad ottenere i dati personali e se gli andrà bene anche quelli delle carte di credito.

“Salve,

Sono attratto da un’incredibile e piacevole comunicazione con te.

Ho il tuo numero di telefono, ma sono ancora troppo timido per chiamarti.

Suggerisco di continuare a comunicare sul sito finché non ci sentiremo più a nostro agio.

Che ne dici?

Incontriamoci sul sito e creiamo qualcosa di incredibile insieme.

Sono sicuro che la nostra comunicazione sarà brillante e memorabile!

Sono qui:“.

Fate molta attenzione a questo testo e per identificare più rapidamente situazioni del genere, date subito uno sguardo al modo in cui sono scritte. L’italiano utilizzato in questo messaggio è abbastanza raffazzonato e approssimativo. Già da qui dovrebbe capirsi che si tratta di un inganno e ancor di più una volta guardato l’indirizzo del mittente, davvero fuori da ogni logica.