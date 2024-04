Durante l’ultimo fine settimana, sono emerse indiscrezioni riguardanti possibili modifiche nell’aggiornamento del sistema operativo iPad OS 18. Suscitando l’attenzione e la preoccupazione degli utenti. Secondo le voci circolate, sembra che Apple abbia intenzione di escludere alcuni modelli di iPad dotati del chip A10 dalla nuova versione del sistema operativo. Questa notizia ha destato interrogativi e incertezze tra i possessori di tali dispositivi. Essi infatti si chiedono quali potrebbero essere le implicazioni di tale decisione per il futuro.

Alcuni iPad resteranno indietro, l’azienda spiega il motivo

Il motivo di tale selezione sembra essere legato al supporto hardware dei device, con particolare attenzione al tipo di chip montato sui diversi modelli di iPad. Si sa che il processore di un dispositivo è un elemento cruciale per determinare la compatibilità con le nuove versioni del sistema operativo, e sembrerebbe che iPadOS 18 potrebbe richiedere almeno un chip A12 per essere installato. Tale discrepanza tra il supporto hardware di iPadOS18 e iOS18, che includerà versioni di iPhone con chip più vecchi, ha suscitato non poche perplessità. È importante sottolineare che l’esclusione di alcuni device avrà senz’altro ripercussioni significative sulla loro utilità e durata nel tempo. Anche se l’azienda ha continuato a fornire patch di sicurezza per prodotti più vecchi, l’assenza di nuove funzionalità e miglioramenti del sistema potrebbe renderli gradualmente obsoleti.

Ad ogni modo, resta ancora da confermare se le indiscrezioni trapelate saranno effettivamente confermate. Dato che la fonte delle informazioni è stata cancellata rapidamente dopo la pubblicazione. Una mossa che potrebbe essere interpretata come un segnale di incertezza o confusione all'interno dell'azienda, oppure per mantenere segrete le informazioni fino a un annuncio ufficiale.