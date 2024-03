Nei prossimi mesi ci saranno grandi cambiamenti per quanto riguarda il mondo degli aggiornamenti ma soprattutto di Apple. Colosso che si tiene sempre al passo con il mondo circostante per stare sempre un passo avanti agli altri. Così infatti si pensa ad un vero e proprio aggiornamento per iPad ovvero il nuovo iPadOS 18.

Un aggiornamento che porterà sicuramente nuove novità e funzionalità ma allo stesso tempo escluderà alcuni dispositivi.

iPadOS 18, cosa comporta?

Molto importante è sicuramente per Apple portare il nuovo aggiornamento con il massimo delle sue funzionalità e tecnologia in modo da regalare agli utenti un sistema operativo da invidia. Però al momento la grande mela sta concentrando la sua attenzione mediatica, su due principali macro fonti. La prima che prendiamo in considerazione è la battaglia sull’UE in ambito delle leggi del DMA in vigore dal 6 marzo.

Apple con il nuovo iPadOS 18 ma soprattutto con il maneggio dei suoi dispositivi anche in termine di servizi con altre applicazioni è riuscita a provocare altre grandi aziende come ad esempio Spotify, Epic Games. Le quali hanno scritto lettere di denuncia all’Unione Europea.

La seconda è quella legata all’AI. La quale è la principale motivazione per l’investimento da un miliardo di dollari pensato anche in base alla concorrenza. Come abbiamo visto già con i dispositivi di Google e Samsung. Grazie a questo investimento, i suoi frutti sono applicati su iOS 18. Ma in tutto questo che fine ha fatto iPadOS 18?

Per quanto è comunicato iPadOS 18 eliminerà sicuramente i modelli con un chip A10X Fusion, cosa che ha fatto alzare una grande tempesta.

Secondo tutte le notizie ricevute, il software di iPadOS 18 non può essere compatibile con i modelli di iPad Pro da 10,5 pollici di prima generazione e nemmeno con quelli da 12,9 pollici di seconda generazione, rilasciati nel lontano 2017. Includendo in questa eliminazione quelli di sesta e settimana generazione.

Da quanto stato detto allora iPadOS 18 sarà compatibile dai modelli Pro del 2018, gli Air dal 2019, i mini dal 2019 e gli iPad dal 2020.

Per l’aggiornamento si hanno stime verso settembre visto che verranno risolti tutti i dubbi alla WWDC di giugno, sperando in delle novità da urlo.