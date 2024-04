Il team di KONAMI ha raggiunto un nuovo e importante record. Il gioco mobile e per console Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha totalizzato oltre 60 milioni di download. La cifra tiene conto delle installazioni effettuate in tutto il mondo dal momento del lancio.

Presentato poco più di due anni fa, il titolo permette di vivere appieno le sfide che tutti i Duellanti hanno sempre sognato di affrontare. Per celebrare il traguardo raggiunto, KONAMI ha deciso di festeggiare insieme ai propri giocatori.

Tutti coloro che effettueranno il log-in durante il periodo di celebrazioni potranno accumulare fino a 1.000 in modo totalmente gratuito. Inoltre, i Duellanti potranno ricevere anche tre pack gratuiti appartenenti alla nuova “Arena Fiammeggiante”.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha raggiunto e superato i 60 milioni di download e KONAMI ha deciso di regalare gemme e carte ai Duellanti

Il nuovo Selection Pack permetterà di sfruttare le evocazioni dell’archetipo “Vulcanico” tra cui le nuove carte Imperatore Vulcanico e Falò. Non mancheranno anche i vantaggi per gli acquisti in-game con sconti sullo store. I giocatori avranno tempo fino al 23 aprile per approfittare di tutti i vantaggi.

Ispirato all’anime e al manga omonimo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permette agli utenti di costruire il proprio Deck e sfidare altri giocatori in battaglie mozzafiato. Tutti i duelli possono essere cross-platform, permettendo di affrontare una moltitudine di giocatori provenienti da tutto il mondo e da differenti console e dispositivi.

Esattamente come nell’anime, ogni battaglia sarà resa ancora più epica dalle evocazioni che prenderanno vita sullo schermo. Gli sviluppatori di KONAMI hanno messo a punto una grafica che possa valorizzare le sfide, la caratterizzazione dei mostri e delle carte per garantire una immersitivà completa.

Inoltre, le attività all’interno di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sono sempre variegate e si susseguono tornei, sfide ed eventi mensili. I giocatori potranno collezionare oltre 10.000 carte, divertisi con le missioni in single-player o sfidare gli altri Duellanti da tutto il mondo. Il titolo è disponibile per console PlayStation5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, per PC e Nintendo Switch oltre che su mobile iOS e Android.