Konami Digital Entertainment ha annunciato un nuovo update per il proprio titolo calcistico eFootball 2024. Gli appassionati potranno divertirsi in un modo tutto nuovo grazie alla partnership stretta tra la software house giapponese e la serie anime “Blue Lock“.

Tratto dall‘omonimo manga, “Blue Lock” segue le vicende di alcuni giovani calciatori giapponesi. Infatti, la Nazionale ha indetto una competizione al fine di permettere ai talenti più promettenti delle scuole superiori di sfidarsi per un posto in squadra. Il rigoroso programma di allenamento permetterà al migliore giocatore di rappresentare il proprio Paese ai Mondiali.

La collaborazione tra eFootball 2024 e “Blue Lock” permetterà di sbloccare una serie di contenuti esclusivi. Tra questi ci sono oggetti in-game, bonus per il log-in e sfide uniche che renderanno l’esperienza di gioco unica. Inoltre, sarà possibile arricchire il proprio Dream Team con alcune carte in edizione limitata come quelle dedicate a Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi.

Il nuovo aggiornamento andrà a premiare i giocatori più fedeli che riusciranno a raggiungere determinati traguardi. Durante la campagna, sarà possibile ottenere fino a 90.000 Exp., 60.000 GP e 50 Monete eFootball per potenziare ulteriormente la propria squadra.

Inoltre, le novità del nuovo aggiornamento di eFootball 2024 includono anche vari cambiamenti pensati per migliorare l’esperienza di gioco. Gli utenti potranno utilizzare alcuni oggetti esclusivi al fine di allenare due attitudini individuali per giocatore. Grazie a questo approccio, i giocatori otterranno dei modificatori in grado di influenzare positivamente il loro stile e le loro caratteristiche.

Infine, si stano avvicinano le finali mondiali di Tokyo e sta iniziando una nuova tappa dell’eFootball Championship Club Event. Questa volta tocca all’Arsenal FC diventare la protagonista. Gli utenti potranno sfidarsi per rappresentare il proprio team preferito nel torneo di eSport.

Per tutte le ulteriori informazioni su eFootball e le novità contenute nell’ultimo update, è possibile consultare il sito ufficiale.