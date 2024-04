La Audi ha scelto di assegnare numeri dispari alle auto a combustione interna e numeri pari ai modelli completamente elettrici. Questo metodo potrebbe non essere molto intuitivo, ma potrebbe anche avere il suo perché. L’intenzione è quella di creare una netta distinzione attraverso l’uso del marchio “e-tron” per indicare e separare le varianti elettriche dalle sue solite vetture.

Nuovi progetti per l’Audi

La casa automobilistica tedesca sta anche rinnovando gran parte della sua gamma. Modelli come RS 6, Q7, RS e-tron GT e A7 Avant sono infatti stati riammodernati con aggiunte e migliorie in modo da essere auto che continuino a riuscire a stare al passo con le esigenze e le tendenze del mercato automobilistico. Guardando al futuro, quindi, la Audi sta dimostrando una certa prontezza nel riuscire ad affrontare qualunque sfida si venga a creare per il raggiungimento della mobilità sostenibile, oltre che per l’innovazione tecnologica. Al contempo il brand non perde la sua identità e riesce a mantenere i suoi standard di prestigio e qualità che l’hanno resa tanto rinomata. Ora dovremo solo vedere cosa il futuro riserverà a noi automobilisti e a tutte le aziende che come Audi stanno rivoluzionando le proprie strategie.