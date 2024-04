Dopo svariati rumors e leaks, il produttore tech OnePlus ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta appartenente alla fascia media. Stiamo parlando in particolare del nuovo OnePlus Nord CE 4 e, rispetto al suo predecessore, troviamo diverse migliore, come ad esempio il processore, che questa volta è il soc Snapdragon 7 Gen 3. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore tech OnePlus annuncia ufficialmente il nuovo OnePlus Nord CE 4

Il produttore tech OnePlus continua ad ampliare la sua proposta e il suo ultimo arrivato è il nuovo OnePlus Nord CE 4. Quest’ultimo è stato il protagonista di numerosi rumors nel corso delle scorse settimane e ora è finalmente approdato sul mercato. In particolare, a distinguerlo dal suo predecessore è in primis il soc Snapdragon 7 Gen 3. Si tratta di un ottimo processore decisamente più prestante rispetto a quello presente sul precedente modello, ovvero il soc Snapdragon 782G.

A supporto delle performance troviamo comunque tagli di memoria con 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno UFS 3.1. Un’altra novità di rilievo risiede nell’autonomia. Sul nuovo modello è presente infatti una batteria da 5500 mah con supporto alla ricarica rapida che arriva ad addirittura 100W e permette di ricaricare del 100% la batteria in soli 29 minuti. Sul retro troviamo poi un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e con un flashLED di forma circolare. Sulla parte frontale spicca invece un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici con una risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord CE 4 sarà distribuito ufficialmente sul mercato a partire da domani 4 aprile 2024 nelle nuove colorazioni Dark Chrome e Celadon Marble ad un prezzo al cambio di circa 280 euro. Vi aggiorneremo se emergeranno informazioni su un suo possibile arrivo in Italia.