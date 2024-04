Nothing Phone (2a) è la versione più economica di una delle migliori soluzioni in circolazione, stiamo parlando di uno smartphone davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire proprio dal prezzo di vendita: corrispondente a 349 euro. Conosciamolo comunque meglio da vicino, così da scoprirne tutta la scheda tecnica e le funzionalità.

Design e Estetica

Fino ad oggi Nothing ha lanciato smartphone top di gamma, per questo motivo le aspettative degli utenti erano particolarmente alte, nella speranza di ritrovarsi tra le mani un dispositivo che in parte ricordasse i modelli di punta dell’azienda, ma ad un prezzo più basso. Il dispositivo in questione è realizzato in plastica, ha dimensioni di 161,7 x 76,3 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 190 grammi.

La back cover trattiene particolarmente le impronte e la polvere, forse a causa del fatto che è trasparente, lasciando trasparire alcuni componenti interni (solo una parte però). Il modulo delle fotocamere è poco in rilievo, è posto esattamente al centro della cover, formando in egual misura un piano di appoggio una volta che lo smartphone si ritrova appoggiato su una superficie.

Ciò che lo contraddistingue maggiormente è la presenza di tre led, a loro volta suddivisi in 26 sezioni, che vanno a contornare il suddetto modulo delle fotocamere. Un piccolo tocco di classe estetico, divertente e piacevole alla vista, ma allo stesso tempo quasi fine a sé stesso. Per la fascia di prezzo è comunque apprezzata la certificazione IP54, che porta con sé la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere.

Hardware e Specifiche

Il display di Nothing Phone (2a) è un pannello da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione FullHD+ (precisamente da 1084 x 2412 pixel), un refresh rate dinamico che può oscillare tra un minimo di 30Hz, fino ad un massimo di 120Hz, sfruttando una luminosità di picco di 1300 nit, che risulta essere perfetta per l’utilizzo sotto la luce solare diretta. Non manca la protezione con il Gorilla Glass 5, ed una risposta rapidissima, infatti riesce a raggiungere un touch sampling addirittura di 240Hz.

Sotto il cofano si trova il processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, octa-core con frequenza di clock fissata a 2,8Ghz, che viene accoppiato con un quantitativo di RAM variabile tra 8 e 12GB, come anche la memoria ROM (purtroppo non espandibile) che potrà essere di 128 o 256GB. Prestazioni comunque più che discrete e bilanciate per la fascia di prezzo di posizionamento.

Lo sblocco avviene sia tramite il riconoscimento del viso 2D che il sensore delle impronte digitali sotto il display, mentre la connettività è rappresentata prima dal 5G, seguito anche da bluetooth 5.3, il WiFi 6 di ultima generazione dual-band, chip GPS e NFC per i pagamenti mobili. Manca il supporto all’eSIM, il carrellino ospita due alloggiamenti che potranno essere utilizzati in via esclusiva per le SIM.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori, un principale da 50 megapixel, con stabilizzatore ottico integrato e apertura F1.88, seguito a ruota da un grandangolare da 50 megapixel con apertura F2.2 La resa è complessivamente di livello superiore alle aspettative, con dettaglio e nitidezza soddisfacenti e perfettamente in grado di restituire un’immagine dettagliata che rispetta l’intero spettro cromatico. Riducendo la luminosità il rumore digitale tarda ad arrivare, con dettagli precisi ed una buona messa a fuoco anche in condizioni più delicate. Abbiamo notato solamente qualche piccola difficoltà sui bianchi, ma in occasioni veramente molto rare.

I video vengono registrati al massimo in 4K a 30fps, con una buona stabilizzazione ed una messa a fuoco che non perde un colpo a prescindere dalla modalità di utilizzo. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.2, dalla resa complessivamente più che discreta, sempre confrontata con la fascia di prezzo del prodotto stesso.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica NothingOS, aggiornata alla versione 2.5. L’esperienza è rapida ed efficiente, non abbiamo notato rallentamenti di alcun tipo nell’utilizzo quotidiano, abbiamo apprezzato la pulizia iniziale, data la quasi totale assenza di app preinstallate, ed una buona possibilità di personalizzazione grafica, oppure dei LED presenti nella parte posteriori (utilizzabili dagli utenti per i più svariati scopi).

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45W, ma senza wireless o inversa. L’autonomia è nella media, si può raggiungere senza troppa fatica la fine della giornata, anche con utilizzi intesivi e legati al mondo del gaming. Dal canto suo Nothing fa sapere che la capacità della batteria, stando a quanto comunicato, dovrebbe mantenere una capacità pari ad almeno il 90% anche dopo 1000 cicli.

Nothing Phone (2a) – conclusioni

In conclusione Nothing Phone (2a) è uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che punta fortissimo sul design, iconico per la serie dei dispositivi dell’azienda, strizzando poi l’occhio verso un display di alto livello, una autonomia nella media, una interfaccia grafica sempre migliore di giorno in giorno, e la promessa di ricevere aggiornamenti a lungo termine.

Dall’altro lato della medaglia troviamo l’assenza della ricarica wireless, e forse la sensazione, giustamente, che i materiali utilizzati per alcune componenti siano più “plasticosi” di quanto avremmo sperato di vedere e sentire.