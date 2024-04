WindTre mette a disposizione dei suoi nuovi clienti che richiedono una nuova SIM con portabilità del proprio numero una nuova super offerta. Si tratta di “GO Limited Edition” ed offre ogni mese minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e 150GB di traffico dati internet con la rete 4G. La spesa mensile della promozione è di 10,99 euro con addebito su credito residuo.

Maggiori dettagli sulla promo WindTre Go Limited Edition

Il costo di attivazione è pari a 4,99 euro mentre l’acquisto della SIM è compreso e non comporta pagamenti aggiuntivi. Considerando il costo del primo mese anticipato, la spesa iniziale per tutti i nuovi utenti che decidono di optare per questa nuova offerta è di 15,98 euro.

Una volta attivata Go Limited Edition WindTre offre una serie di vantaggi aggiuntivi che rendono la nuova promozione ancora più conveniente. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La prima funzione extra in arrivo comprende l’inclusione del servizio VoLTE, disponibile per tutti gli utenti che hanno attivato i seguenti servizi: autoricarica, Dual SIM e VPN (Jambala).

In Roaming nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare minuti ed SMS inclusi nella loro offerta disponibile in Italia. Mentre per quanto riguarda i GIGA questi sono disponibili con un limite mensile. Nello specifico per l’offerta GO Limited Edition la soglia stabilità è pari a 11,70 GIGA ogni mese.

Inoltre, nelle offerte WindTre GO sono inclusi gratuitamente il servizio di reperibilità “Ti ho cercato” e la possibilità di ascoltare la propria Segreteria Telefonica. Questa funzione è disponibile sia in Italia che generalmente nel resto dell’Europa.

Infine, se gli utenti terminano tutti i loro GIGA mensili dovranno pagare 0.99 centesimi di euro per 1 GIGA di traffico dati internet per ogni giorno di utilizzo.

Ricordiamo che nelle specifiche dell’offerta viene indicata esclusivamente la velocità 4G senza alcuna menzione per quanto riguarda la rete 5G.