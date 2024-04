Amazon sembra essere letteralmente impazzita con il nuovo sconto applicato direttamente su Apple iPhone 14, lo smartphone che tutti hanno cercato e desiderato nel corso del 2023, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che oggi finalmente costa molto meno del suo listino originario.

Il dispositivo viene commercializzato nella sua variante da 128GB di memoria interna, la possiamo definire come la versione base, la più economica tra quelle attualmente in circolazione, ma nulla impedisce comunque di riuscire a godere di una qualità superiore al normale. La colorazione attualmente in promozione è la Galassia, ricordando comunque che la memoria interna non può in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 14: offerta da non credere attiva oggi

Apple iPhone 14, che ricordiamo rappresenta la scorsa generazione degli smartphone secondo l’azienda di Cupertino, viene commercializzato ad un prezzo di 649 euro, una scelta promozionale importante che spinge il consumatore a risparmiare il 26% rispetto al valore originario di 879 euro. Tutto questo per mettere le mani sulla garanzia di 2 anni e la possibilità comunque di goderne appieno nella versione no brand. Eccovi il link d’acquisto.

Il processore capace di muovere tutto è il chip A15 Bionic, la versione precedente di quanto stiamo vedendo in questo periodo, completamente compatibile con il 5G per una maggiore velocità di connessione. Il comparto fotografico è rappresentato dalla presenza di due sensori da 12 megapixel, di cui il principale porta l’utente a poter realizzare ottimi scatti e video anche in 4K ad alta fedeltà (con Dolby Vision 4K fino a 30fps). Il prodotto può essere acquistato in cinque colorazioni differenti, nel nostro articolo vi abbiamo parlato solo della Galassia, ma su Amazon potrete trovare innumerevoli occasioni per risparmiare anche con gli altri colori a disposizione.