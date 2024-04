WindTre ha recentemente introdotto un’offerta molto vantaggiosa. È riservata ai nuovi utenti che con l’attivazione della nuova SIM richiedono la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Il nome è GO Limited Edition e presenta un prezzo mensile di 10,99 euro. Il pacchetto dati comprende minuti illimitati, 50 SMS e 150GB di traffico dati in rete 4G.

Per accedere all’offerta basta recarsi sul sito web ufficiale di WindTre e cercare la pagina “Offerte Voce e Internet”. Qui è possibile trovare la promo GO Limited Edition, insieme a tutte le altre offerte attualmente attive. Sulla pagina dedicata sono elencati anche gli operatori telefonici da cui richiedere la portabilità.

Nuova promo Limited Edition di WindTre

Il costo di attivazione per GO Limited Edition è di 4,99 euro, mentre l’acquisto della SIM ricaricabile è gratis. Dunque, il pagamento del primo mese, compreso del costo mensile della promo, è pari a 15,98 euro.

Dopo l’esaurimento del bundle dati mensile è previsto il pagamento extrasoglia di 1GB di traffico per ogni giorno di utilizzo. Il costo di questo servizio è di 0,99 centesimi di euro. Se si consumano totalmente i GB prima delle 23:59 dello stesso giorno, allora la navigazione viene bloccata fino al giorno seguente.

Nell’offerte è disponibile anche il servizio VoLTE a patto che si disponga dei requisiti tecnici: una SIM LTE WindTre ed uno smartphone compatibile con questa tecnologia.

Il roaming per i Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito offre la possibilità di utilizzare minuti ed SMS inclusi nelle offerte nazionali. È presente un limite mensile di 11,70 GB per il traffico dati. Inoltre, se si supera questa soglia si applica una tariffa extrasoglia di 0,189 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Inoltre, in caso di mancato rinnovo del credito è disponibile il meccanismo di ricarica in ritardo. Il sistema anticipa il traffico incluso per uno o più giorni. Il costo è di 0,99 euro per il primo giorno, mentre per i giorni successivi è di 1,99 euro. Il limite massimo è di quattro giorni.