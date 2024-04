CoopVoce, POCHI giorni per la EVO 10: costa solo 4 EURO

Chi ama cambiare gestore sa benissimo che quelli virtuali offrono al giorno d’oggi il meglio nel mondo della telefonia mobile. CoopVoce è una delle aziende più attive sul territorio e lo dimostra con il suo continuo ricambio di offerte, che infatti variano senza sosta.

Dopo aver visto l’ultimo periodo carico di opportunità piene di giga, il provider ha deciso di cambiare un attimo strategia. Oltre alle offerte che includono al loro interno tanti contenuti interessanti, ha deciso di introdurre anche un’altra soluzione. Quelle più famose sono ancora disponibili sul sito ufficiale e ora si aggiunge anche il nome della EVO 10.

Con questa promo, CoopVoce vuole assolutamente guadagnarsi il favore degli utenti che vogliono pagare poco avendo il minimo indispensabile. Effettivamente non era facile prima per queste persone trovare un’offerta di questo genere che non fosse vecchia e troppo costosa. Con questa operazione di mercato dunque il gestore virtuale si assicura una buona fetta di nuovi utenti, anche tra gli anziani.

CoopVoce, le offerte migliori in assoluto sono fino a 180 giga al mese

Chi ama i tanti contenuti, può continuare a recarsi sul sito di CoopVoce dove sono disponibili le due offerte meglio conosciute con i nomi di EVO 50 ed EVO 180. Al loro interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS. Sotto questo aspetto tutte e due le soluzioni sono uguali, ma cambiano per quanto concerne giga e prezzi. La prima offre 50 giga al mese in 4G per 7,90 € al mese per sempre. La seconda arriva a 180 giga con un prezzo mensile di 9,90 € per sempre.

Venendo ora alla EVO 10, al suo interno ci sono gli stessi minuti e gli stessi messaggi delle due offerte appena illustrate. Per quanto riguarda Internet ci sono solo 10 giga ed infatti il prezzo mensile è di 4,90 € per sempre. Sia il costo di attivazione che il primo mese sono gratis.