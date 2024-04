Gemini AI, il chatbot di Google alimentato dall’intelligenza artificiale, sta compiendo un significativo balzo in avanti nell’ambito degli assistenti vocali. L’ultimo aggiornamento, annunciato di recente, ha portato miglioramenti sostanziali nel settore della navigazione stradale. Rendendo l’esperienza degli utenti più fluida e intuitiva che mai.

Prima di tutto ciò, chiedere indicazioni al chatbot per raggiungere una destinazione comportava una serie di passaggi che potevano risultare fastidiosi e poco pratici. Dopo aver ricevuto una scheda con i dettagli del percorso, tra cui distanza, tempo stimato e una miniatura della mappa, si doveva ancora cliccare su un link separato per visualizzare le indicazioni complete su Google Maps. Questa fase intermedia, seppur breve, poteva risultare scomoda per coloro che desideravano utilizzare l’assistente mentre erano al volante o con le mani occupate. Ma, con le ultime novità ufficializzate, questa complicazione è stata eliminata. Ora, dopo aver chiesto indicazioni a Gemini, l’app di navigazione si avvia automaticamente dopo pochi istanti, fornendo all’istante tutte le indicazioni stradali desiderate senza ulteriori azioni necessarie.

Gemini, un’evoluzione continua

Questa innovazione rappresenta solo uno dei tanti segnali del costante impegno di Google nel migliorare l’esperienza degli utenti con Gemini AI. Ma malgrado i progressi compiuti, l’adozione del rinomato chatbot come assistente vocale principale resta ancora soggetta a dibattiti e considerazioni. Alcuni utenti si mostrano entusiasti di queste evoluzioni e vedono nell’ ia un valido concorrente per il consolidato assistente di Google. Mentre altri restano scettici e preferiscono rimanere fedeli alla vecchia tipologia. Anche perché utilizzare uno dei due assistenti implica automaticamente la disabilitazione dell’altro. Ciò costringe così le persone a prendere una decisione ben ponderata in base alle proprie preferenze e esigenze. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo e vedere come si evolverà la situazione in futuro. Continuate a seguirci sulle nostre pagine per non perdervi alcuna novità del mondo della tecnologia attuale.