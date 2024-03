Le voci che attualmente stanno circolando nel settore tech suggeriscono che Apple stia preparando, con l’arrivo di iOS 18, importanti novità per la sua app di navigazione, Maps. Secondo un recente leak riportato da fonti attendibili, sembra che la società di Cupertino stia lavorando su una funzione di pianificazione dei percorsi altamente personalizzata. Quest’ ultima permetterà di creare itinerari su misura in base alle proprie esigenze e preferenze.

Tale informazione è emersa da un frammento di codice rinvenuto nel backend dell’app contrassegnato con il nome “CustomRouteCreation”. Attualmente, gli utenti dell’omonima piattaforma, possono soltanto scegliere tra i percorsi suggeriti dall’app o aggiungere manualmente delle tappe durante il viaggio. Ma se queste indiscrezioni saranno confermate, sarà possibile contare su una maggiore libertà di utilizzo. Come per inserire particolari strade per evitare ingorghi fastidiosi o scegliere percorsi panoramici.

In attesa della conferma da parte di Apple

La conferma di queste novità è attesa durante la prossima Worldwide Developers Conference di Apple, che si terrà a giugno. Durante l’evento, l’azienda presenterà le nuove funzionalità di iOS 18, insieme ad altri aggiornamenti e novità relative ai propri servizi.

Nonostante le voci sulle nuove funzionalità, di cui abbiamo appena parlato, siano già diffuse, bisognerà aspettare la conferenza e sperare in una dichiarazione ufficiale. La società potrebbe anche fornire maggiori dettagli sulle sue strategie nel campo dell’intelligenza artificiale, un settore in perenne crescita e sviluppo. Basta pensare, per esempio, al nuovo progetto in corso che si propone di integrare i servizi AI basati su Gemini di Google, con quelli di Maps.

Queste per il momento sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo. Anche se siamo abbastanza certi che si tratti di solo una piccola parte di ciò che la rimasta azienda ha in serbo per noi. Soprattutto considerato il crescente sviluppo del settore tecnologico e delle numerose potenzialità che esso offre.