Disney+ si posiziona ai primi posti tra le piattaforme più scelte. Il servizio streaming, lanciato nel 2019 da Disney Entertainment, ha raggiunto un successo strepitoso con 150milioni di abbonati. Grazie ad un abbonamento, gli utenti possono godere di una serie di contenuti per accontentare i gusti di tutti.

Anche in Italia il servizio di streaming è particolarmente apprezzato. Il catalogo di Disney+ è ricco ed offre costantemente nuovi ed interessanti contenuti multimediali tra serie TV e film.

Tutti i vantaggi di Disney+

Ad oggi sono disponibili tre piani di abbonamento. Il piano “Premium” con contenuti in 4K UHD e HD al prezzo mensile di 11,99 euro.

L’opzione “Standard” ha un prezzo di 8,99 euro al mese. Mentre quella con le pubblicità è disponibile a 5,99 euro mensili.

Ad aprile, la piattaforma propone alcune aggiunte davvero interessanti. Vediamo nello specifico quali sono i film e le serie tv che presto verranno aggiunte su Disney+.

“WISH” è sicuramente una delle uscite più attese. Il film ha ricevuto anche una candidatura ai Golden Globe come miglior film d’animazione. La protagonista è Asha che con i suoi amici prova in tutti i modi a salvare Rosas dal perfido Re Magnifico.

Dal 12 Aprile, invece, è disponibile “The Greatest Hits“. Lo show mostra la storia di Harret che con la musica riesce a viaggiare nel tempo.

“Iwaju: City of Tomorrow” è una serie TV che promette grandi avventure presentate attraverso gli occhi dei due protagonisti che vanno alla scoperta dei loro mondi.

Infine, è in arrivo (17 aprile) una serie spagnola ispirata al libro del giornalista Manuel Jabois. La trama di “In This Life or Another” è inventata sull’intrigata storia di Baby, ovvero Gabriel Montoya Vidal che partecipò a soli 16 anni all’attentato di Madrid dell’11 marzo 2004.

Le novità in arrivo vanno ad arricchire il catalogo sensazionale offerto da Disney+ a tutti i suoi utenti a livello mondiale.