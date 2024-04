Le ultime ore hanno visto un importante passo avanti nel settore della tecnologia mobile, determinato dal lancio dell’ l’Oppo Find X7 Ultra. Ma ciò che rende questo evento ancora più significativo è l’annuncio della distribuzione commerciale della rete 5G-Advanced da parte di China Mobile, uno dei principali operatori in Cina. Infatti lo smartphone riesce a posizionarsi come uno dei primi cellulari ad essere compatibile con questa nuova tecnologia.

Questo passo avanti è stato confermato anche da Pete Lau, fondatore di OnePlus e attuale Chief Product Officer presso Oppo, che ha condiviso su Weibo una foto del telefono collegato alla rete 5GA, evidenziata dall’icona nella barra di stato.

Oppo find ultra, le novità non sono finite

Una delle informazioni più interessanti emerse da questa notizia è che la nuova tecnologia di rete 5GA non sarà esclusiva per l’Oppo X7 Ultra, ma si estenderà anche alla versione standard del dispositivo. Ciò è un dato significativo considerando che i due modelli sono equipaggiati con diversi chip: l’Ultra con Snapdragon 8 Gen 3, mentre la versione base con MediaTek Dimensity 9300. Tale sviluppo apre le porte a un’ampia gamma di smartphone equipaggiati con gli stessi chip, garantendo una maggiore flessibilità e accessibilità alla tecnologia 5GA. Anche se in molte parti del mondo il 5G tradizionale sta ancora facendo i primi passi, il suo avvento è testimonianza di un evento epocale, che avrà sicuramente rilevanti conseguenze.

Mentre in Cina il piano di distribuzione di questa nuova tecnologia sembra essere ambizioso, con l’obiettivo di attivare i ripetitori in almeno 300 città entro la fine dell’anno, restano però alcune preoccupazioni. Tra queste, il commento di un utente riguardante l’impatto di questa novità sulla durata della batteria. Nonostante le promesse di velocità di trasferimento triplicate rispetto al 5G tradizionale, con 10 Gbps in downlink e 1 Gbps in uplink, resta da vedere come i dispositivi gestiranno l’energia necessaria per supportare questa tecnologia senza compromettere l’autonomia. Domande a cui solo il tempo e l’esperienza riuscirà a fornire una risposta certa.