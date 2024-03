Disney+ per il mese di aprile ha in mente di accrescere l’entusiasmo dei suoi utenti grazie ad una serie di aggiunte davvero interessanti nel suo catalogo. Le novità in arrivo coprono una varietà di generi che possono accontentare i gusti di tutti gli abbonati della piattaforma.

Uno degli show più attesi è “Star Wars: The Acolyte“. La serie annunciata con un primo trailer ha già catturato l’attenzione di tutti gli appassionati. Questo però è solo l’inizio.

Novità nel catalogo Disney+

Il mese di aprile avrà inizio (mercoledì 3) con l’ultimo film prodotto dai Walt Disney Animation Studios. Si tratta di “Wish”, la storia che ha ricevuto anche una candidatura ai Golden Globe. In questa nuova avventura Disney gli spettatori vengono coinvolti in un viaggio emozionante tra magia e determinazione. La protagonista è Asha, che con l’aiuto dei suoi amici, cerca di fronteggiare il Re Magnifico di Rosas che minaccia la sicurezza della loro comunità.

La seconda novità è “IWÁJÚ: City of Tomorrow“, in arrivo il 10 aprile. Si tratta di una serie d’animazione che guida gli spettatori in un viaggio nella futurista Lagos, Nigeria. I protagonisti della stoia sono Tola e Kole che scoprono i segreti di questo nuovo futuro che gli abbonati potranno conoscere a loro volta grazie allo sguardo dei protagonisti.

Il 12 aprile, invece, arriva “The Greatest Hits”, un film sulla musica e sul suo rapporto con la memoria. Seguendo le vicende di Harriet lo spettatore può riflettere, attraverso le canzoni la relazione tra passato e futuro. Mentre il 22 aprile, arriva la docu–serie di National Geographic: “I segreti del polpo”. La serie esplora la natura, la vita e l’intelligenza di questi animali. La storia è narrata dall’attore Paul Rudd.

Infine, sono previste tre uscite sensazionali. La prima è “Ci vediamo in un’altra vita” la serie spagnola che prende forma da una storia realmente accaduta. Ad ispirare lo show è il libro del giornalista Manuel Jabois e affronta temi complessi ed emozionanti allo stesso tempo. Per gli amanti del mistero e dell’azione, invece, la piattaforma propone “Tracker” con l’attore Justin Hartley nel ruolo del protagonista. Una serie di indagini avvincenti porta il personaggio di Hartley ad affrontare i demoni nel suo passato. La terza opzione è “Vanderpump Villa” che mostrando la vita lussuosa di celebrità porta gli spettatori di Disney+ dietro le quinte delle vite dei privilegiati e dei loro dipendenti.