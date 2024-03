È stato da poco presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone a marchio Samsung. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy M55. Osservando le specifiche tecniche di questo dispositivo, possiamo notare come sembri un gemello diverso di un altro smartphone del colosso sudcoreano, ovvero lo scorso Samsung Galaxy A55. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Samsung galaxy M55, ufficiale il gemello diverso di Samsung Galaxy A55

Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale in Brasile un nuovo smartphone della gamma Galaxy M. Come già accennato in apertura, questo smartphone sembra essere una versione re-branded dello scorso medio di gamma Samsung Galaxy A55. Tuttavia, ci sono comunque alcune piccole differenze tra i due.

Cambia in primis la diagonale del display. Il nuovo mid-range di casa Samsung dispone infatti di un display più ampio con una diagonale pari a 6.7 pollici. Il pannello è un SuperAMOLED con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Al suo interno troviamo un sensore biometrico in-display e una luminosità di picco di 1000 nits. Un’altra importante differenza risiede nelle performance.

Il nuovo Samsung Galaxy M55 è infatti alimentato da un differente processore. A bordo, infatti, troviamo il soc Snapdragon 7 Gen 1 con a supporto diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Questo device dispone poi di una batteria da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da ben 45W. Il comparto include poi un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M55 sarà distribuito ufficialmente sul mercato ad un prezzo al cambio di circa 556 euro. Per il momento, lo smartphone è disponibile all’acquisto in Brasile, ma in seguito sarà disponibile anche presso altri mercati.