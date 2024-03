A partire dall’ 11 Aprile 2024, WhatsApp si prepara ad annunciare i suoi nuovi Termini di Servizio in Europa. Evento che rappresenta una risposta diretta nei confronti delle recenti normative di regolazione del mercato digitale che sono state proposte e accettate dall’UE.

Stiamo parlando del Digital Markets Act (DMA). Essa rivendica la necessità di promuovere un tipo di mercato in cui vigila la concorrenza e l’equità. Soprattutto per quanto riguarda le grandi piattaforme online, conosciute come “gatekeeper”. Queste infatti, hanno un’influenza molto più elevata in termini di accesso nel mercato digitale attuale. Ecco perché ora sono costretti a doversi adeguare agli attuali standard di trasparenza e accessibilità per gli utenti.

WhatsApp: tutte le novità in arrivo

Una delle modifiche più rilevanti introdotte da WhatsApp riguarda l’implementazione della “interoperabilità”. Una funzione che consentirà di scambiare messaggi e file con altre app di messaggistica. Superando così le barriere tra piattaforme. Questa integrazione però avverrà in maniera graduale, con particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy. La possibilità di consentire o meno questo scambio di dati sarà completamente nelle mani mani degli utenti stessi. Questi ultimi, infatti, avranno il compito di concedere esplicitamente o meno l’autorizzazione per comunicare con numeri di altre app. Cosa che prima di questo momento non era mai stata fatta, ma della quale già si possono comprendere i numerosi aspetti positivi.

Piuttosto interessante è anche la riduzione dell'età minima per utilizzare WhatsApp da 16 a 13 anni. Una mossa davvero importante che punta a creare un ambiente più sicuro e consapevole per i minori. Oltre a fornire ai genitori gli strumenti necessari per monitorare e gestire le attività dei loro figli. Tale iniziativa assume un importante significato per coloro che non conoscono ancora bene i pericoli del web.