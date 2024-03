Il debutto ufficiale dei prossimi smartphone di fascia media del produttore tech Samsung è ormai alle porte. Il colosso sudcoreano annuncerà infatti a breve i nuovi medi di gamma Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55 e fino ad ora sono emerse in rete svariati rumors e indiscrezioni che li riguardano. Nel corso delle ultime ore, però, sono stati pubblicati in rete ulteriori dettagli che ci hanno confermato le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55, confermare ulteriormente le specifiche

In queste ultime ore sono emersi ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche dei prossimi smartphone di fascia media Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55. In particolare, sono state pubblicate in rete alcune immagini promozionali di entrambi i dispositivi e sono state inoltre confermate alcune delle presunte specifiche tecniche.

Osservando l’immagine, possiamo notare come entrambi i nuovi smartphone avranno un design in linea con quello proposto sui fratelli maggiori Samsung Galaxy S24. Sul retro, saranno infatti presenti tre sensori fotografici a semaforo separati tra loro e leggermente sporgenti rispetto alla scocca. La backcover sembra che sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue e Awesome Lemon.

Sulla parte frontale, entrambi gli smartphone saranno dotati di un Infinity-O Display. Su entrambi i modelli, dovrebbe esserci un display con tecnologia SuperAMOLED con una risoluzione pari al FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, a bordo di Samsung Galaxy A35 sembra che ci sarà il soc Exynos 1380. Su Samsung Galaxy A55, invece, sembra che a bordo ci sarà un soc leggermente più prestante, ovvero il soc Exynos 1480.

Ricordiamo che questi nuovi smartphone di casa Samsung dovrebbero arrivare in veste ufficiale sul mercato verso il mese di aprile. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni in merito.