I mini PC per auto sono piccoli dispositivi che vengono utilizzati generalmente per la diagnostica della vettura, essendo al giorno d’oggi prevalentemente elettroniche, le segnalazioni vengono generalmente inviate alla centralina, dalla quale basterà leggerle per conoscere da vicino la causa del problema.

Tecnicamente vengono definiti dei reader, poichè non permettono di raggiungere o di aggiungere determinate funzioni, in quanto vengono collegati fisicamente al connettore preposto nella vettura, instaurando una connessione bluetooth 2.0. A questo punto è compito dell’utente collegarsi virtualmente al device con il proprio smartphone o tablet, che sia Android o iOS poco cambia, e scoprire gli eventuali guasti presenti nella vettura.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, e le tantissime offerte disponibili, elencate direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Mini PC per auto: costa solo 3,99 euro

Il mini PC reader per auto, come era lecito immaginare del resto, costa veramente pochissimo, infatti il suo prezzo mediano era fino a ieri di 5,99 euro. Ciò che non vi deve trarre in inganno è lo sconto, infatti pensare di risparmiare 2 euro può sembrare troppo leggero e superfluo, ma allo stesso tempo bisogna fare i conti con una effettiva riduzione del 33% sul listino, arrivando a spendere solamente 3,99 euro. Lo potete aggiungere al carrello premendo qui.

Dimensionalmente il prodotto è davvero portatile, dovete sapere infatti che raggiunge 4,8 x 3 centimetri, è disponibile in due colorazioni differenti (azzurro e nero), la sua connessione è a 16 pin con protocollo ad interfaccia seriale RS232 ed una interfaccia seriale RS232. La tensione di lavoro oscilla tra 9 e 16V, con una corrente di 45mA, ed una temperatura di funzionamento che parte da un minimo di -40 gradi, fino ad un massimo di 100 gradi celsius. All’interno della confezione, ad ogni modo, sarà possibile trovare il manuale d’uso, che vi aiuterà passo-passo ne conoscere il suddetto prodotto, ricordando comunque che potrebbe presentare delle differenze in base anche alla vettura di riferimento.