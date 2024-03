Il drone è un dispositivo elettronico che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita esponenziale, sia per quanto riguarda l’interesse della community, che proprio in termini di qualità del prodotto finale. Il brand più richiesto dal pubblico resta sicuramente oggi DJI, azienda leader nel settore, ma che dall’altro lato propone comunque prodotti dal prezzo altrettanto elevato, quasi irraggiungibile per la maggior parte dei consumatori.

Per questo motivo è giusto ripiegare, nell’eventualità in cui non si sappia rinunciare ad un prodotto di tale tipo, verso soluzioni più economiche, come può essere l’Holy Stone in promozione oggi su Amazon. Un terminale ripiegabile su sé stesso, così da facilitare indubbiamente il trasporto praticamente ovunque si desideri, che presenta una telecamera HD nella parte anteriore, capace di raggiungere la risoluzione massima in FullHD a 1080p, ed una inclinazione del sensore (definita tecnicamente Tilt) di 90 gradi verso il basso.

Approfittate subito delle offerte Amazon che potete avere oggi gratis in esclusiva, scoprendo anche numerosi codici sconto gratuiti, iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato.

Drone pieghevole FullHD in promozione per poco tempo

Il drone pieghevole sarebbe in vendita su Amazon ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 99 euro, soluzione che però viene fortemente ridotta da Amazon, con la possibilità di applicare prima un coupon del 50% in pagina (dovete flaggare la casellina apposita), a cui aggiungere un altro 5% premendo il pulsante applica, per un totale pari al 55% di sconto, che vi porterà a spendere circa 47 euro. Premete qui per acquistare.

All’interno della confezione si possono trovare tanti accessori molto interessanti, come il telecomando da utilizzare da remoto per il controllo del velivolo, eliche sostitutive, due batterie aggiuntive che permettono di estendere al massimo l’usabilità del prodotto, oppure una comoda custodia rigida che facilita indubbiamente il trasporto dello stesso (proteggendolo da urti di vario genere, anche posizionandolo in uno zaino).