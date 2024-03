La serie TV Netflix di marzo 2024: le prime 5 in classifica

Tantissime serie TV su Netflix hanno scaturito critiche positive e negative ma il mese di marzo si sta rivelando davvero sorprendente. Le produzioni che sono state offerte durante questo mese stanno occupando stabilmente le prime posizioni in classifica, con grande sorpresa degli utenti. Chi voleva qualcosa di più è stato accontentato alla grande e a quanto pare anche con svariati generi diversi tra loro.

Come si può notare, la morfologia della classifica di Netflix riguardo alle serie TV e cambiata in più occasioni. Il colosso è stato in grado di proporre qualsiasi genere e di farlo con grande maestria, mettendo gli utenti in condizione di dover accendere la TV quotidianamente visto l’attaccamento scaturito.

Come si può notare oggi semplicemente aprendo Netflix, ci sono 5 serie TV che sono stabilmente in cima alla classifica. Una grande novità sta occupando il primo posto, mentre resistono saldamente gli altri titoli.

Netflix batte la concorrenza, sono incredibili le 5 serie TV ora disponibili

Chi si aspettava qualcosa di nuovo è stato accontentato e con diverse serie TV. Netflix al momento è la migliore piattaforma streaming e lo conferma con la grande qualità dei prodotti offerti, che oggi sono in cima alla classifica. Ben 5 serie in particolare stanno occupando la graduatoria e con tanto successo.

Il primo gradino del podio attualmente è occupato da “Il problema dei 3 corpi“, serie fantascientifica che vede alcuni amici tra le decadi e i continenti stravolgere i canoni della scienza, finché non si troveranno di fronte ad una minaccia reale.

Al secondo posto scende “The Gentlemen“. Qui si narra la storia di Eddie che si ritrova ad ereditare l’impero di famiglia e a dover prendersi anche la parte dedicata alla produzione di droga.

Il terzo posto è occupato da “Supersex“, la serie che narra della vita di Rocco Siffredi. Al quarto posto resiste “Bandidos“, produzione che vede degli amici alla ricerca di un tesoro Maya, mentre al quinto posto resta disponibile “Mano de Hierro“.