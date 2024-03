WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, è al lavoro su un’innovativa funzionalità. Quest’ultima potrebbe rivoluzionare notevolmente il modo in cui gli utenti modificano le loro foto. Si tratta di un editor di immagini che si avvale dei servizi dell’ intelligenza artificiale, per apportare piccoli o considerevoli cambiamenti grafiche. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il team di sviluppo sta lavorando attivamente per la realizzazione di questo strumento. Attualmente già in una fase avanzata di implementazione. Ciò significa quindi che presto potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti, sia Android che iOS.

WhatsApp, tutti i dettagli del nuovo editor

La notizia degli ultimi aggiornamenti è trapelata in seguito ad un’accurata analisi svolta sul codice dell’ultima versione beta di WhatsApp per Android. Tra le novità segnalate, vi è la possibilità di modificare gli sfondi delle immagini, in modo semplice e intuitivo. Ciò utilizzando l’intelligenza artificiale per suggerire i cambiamenti da applicare in base ai propri gusti o al tema della foto. In più, gli utenti potranno applicare stili particolari, personalizzando i file secondo le proprie preferenze estetiche. Ma la vera innovazione sembra essere rappresentata dalla funzione “Expand”, che utilizza l’IA per aumentare le dimensioni delle immagini e addirittura creare nuovi contenuti. Queste nuove opzioni di utilizzo potrebbero rivoluzionare completamente l’editing fotografico dell’app, rendendola ancora più completa e versatile per tutto il mondo.

Oltre a queste nuove e numerose funzionalità, l’ applicazione sta esplorando anche altre possibilità per integrare l’intelligenza artificiale al suo interno. Ad esempio, il team di sviluppo sta lavorando su chatbot basati sui modelli linguistici di Meta, che potrebbero consentire agli utenti di interagire con lui. Queste iniziative mostrano chiaramente come WhatsApp stia cercando di restare al passo con le ultime innovazioni tecnologiche. Offrendo ai suoi utenti sempre nuovi e interessanti aggiornamenti. Al momento però le nuove attività, sono ancora in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili per tutti. Se siete interessati ad essere tra i primi a conoscere le ultime novità in arrivo, restate connessi sulle nostre pagine e non perdetevi tutte le innovazioni che l’app mette a disposizione dei suoi utenti giorno dopo giorno.