Hyundai ha presentato la Nuova i30 e questo aggiornamento porta con se tantissime novità di design, tecnologiche e di sicurezza. Si tratta di una piccola ma importante rivoluzione per la famiglia “i” del brand coreano.

Il design esterno è stato rivisitato, ricorrendo a linee decise ma al tempo stesso eleganti. La nuova griglia anteriore integra un disegno volto ad evidenziare il marchio posto al centro. I nuovi gruppi ottici a LED sono inseriti in un paraurti ridisegnato così come il paraurti posteriore. A conferire un aspetto grintoso alla vettura ci pensano anche i cerchi in lega da 16 pollici.

Anche gli interni sono stati rivisti e ora integrano una plancia verniciata per risultare sempre liscia. Il cruscotto digitale integra un display LCD a colori da 4,2 pollici ed è affiancata ad un display da 10,25 pollici opzionale per gestire il sistema infotainment.

Hyundai ha presentato la Nuova i30, una vettura pensata per adattarsi alle esigenze degli utenti e offrire ampie possibilità di utilizzo

A bordo non mancheranno le porte di ricarica USB type-C oltre alla possibilità di ricevere gli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA). Elevata anche la dotazione di sensori per la sicurezza e la guida autonoma che compongono il sistema Hyundai Smart Sense. Hyundai permettere agli utenti di scegliere tra quattro diversi rivestimenti dei sedili. La Nuova i30 si potrà personalizzare con la stoffa, con una combinazione di stoffa e pelle oppure scegliere per la sola pelle. L’ultima opzione sarà la più particolare e unirà la pelle con un tessuto ad effetto scamosciato. A rendere ancora più speciale la vettura, ci sarà anche l’allestimento N Line che prende spunto dal team dedicato al motorsport. Le finiture esterne e interne sono riviste per offrire un look più aggressivo, anche grazie all’aggiunta di piccole modifiche ai paraurti e l’aggiunta di minigonne e cerchi fino a 18 pollici.

Nuova i30 sarà disponibile in 12 colorazioni e il debutto è previsto per il secondo trimestre dell’anno. Sono previste la versione a 5 porte e la Wagon per rispondere a tutte le necessità degli utenti. Inoltre, Hyundai propone diversi allestimenti al fine di garantire la massima personalizzazione.

Non è da sottovalutare anche l’inedito allestimento Business, pensato per i professionisti o le flotte aziendali. In questo modo, il marchio offrirà anche a questa particolare tipologie di clienti tutto quello di cui hanno bisogno.