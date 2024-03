Hyundai ha confermato la propria partecipazione all’edizione 2024 della leggendaria Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC). Si tratta di una delle cronoscalate più impegnative, tecniche ed importanti di tutto il panorama motoristico internazionale.

Il percorso si snoda attraverso 19.99 km di curve e tornanti per salire sulla cima del Pikes Peak, una catena montuosa situata in Colorado. La partenza è situata a 2862 m di altitudine e i partecipanti devono superare un dislivello di 1.439 m per raggiungere l’arrivo situato a 4.300 m di quota.

Anche solo guardando questi numeri, emerge chiaramente che si tratta di una sfida umana e tecnica senza precedenti. La “The Race to the Clouds“, altro nome che contraddistingue la cronoscalata, si terrà il prossimo 23 giugno 2024.

Hyundai torna a competere nella Pikes Peak International Hill Climb, l’edizione 2024 vedrà un team di campioni pronti a raggiungere nuovi record

La gara raggiunge la sua 102esima edizione e Hyundai vuole celebrare al meglio questa ricorrenza. Il gruppo schiererà quattro vetture pilotata da altrettanti campioni. I piloti già confermati sono Paul Dallenbach e Robin Shute due veterani assoluti della Pikes Peak.

Al loro fianco ci sarà Daniel “Dani” Sordo Castillo, pilota che corre nel Campionato del Mondo Rally (WRC) con il team Hyundai Motorsport. Il quarto pilota non è ancora stato annunciato dal team. Sono avvolte dal mistero anche le quattro auto su cui Hyundai farà gareggiare i propri piloti.

L’obiettivo è quello di vincere e stabilire nuovi record, per questo ci possiamo aspettare due tipologie di vetture. Da un lato potrebbero esserci veicoli da gara o prototipi, appositamente realizzate e messe a punto per la cronoscalata. Dall’altro, versioni di serie modificate per raggiungere le massime prestazioni possibile

Come dichiarato da Till Wartenberg, Vice President and Head of N Brand and Motorsport: